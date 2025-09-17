Tabla de posiciones de Champions League 2025/26 tras la fecha 2: empiezan los cambios fuertes

Para la semana en curso estaba programado en Europa que se jugase la fecha 1 de la fase de liga en la Champions League 2025/2026.

Desde el martes pasado se vienen desarrollando juegos, y este miércoles no fue la excepción con duelos de gran calibre como Bayern Múnich vs. Chelsea, Liverpool vs. Atlético Madrid, entre otros.

Esos seis juegos derivaron en resultados que movieron la tabla de posiciones, donde como puntero quedó el vigente campeón PSG y como colero, el Atalanta de Italia.

Entre los ocho mejores que clasifican de manera directa la siguiente ronda están como sorpresa Union Saint-Gilloise y Qarabağ.

Del cuadro de Azerbaiyán hay que reconocerle que logró un triunfo histórico el pasado martes, al vencer al Benfica de Richard Ríos.

Una anotación del desconocido delantero nacional, Camilo Durán, le permitió a quien parecía inferior llevarse la victoria por 2-3 del estadio Da Luz.

PSG retoma su favoritismo en Champions

París Saint-Germain regresó justo donde lo había dejado. De la goleada para ganar la final de la Champions ante el Inter (5-0) a un plácido festín para abrir su defensa del título, 4-0 ante el Atalanta este miércoles en el Parque de los Príncipes.

Marquinhos, el capitán que levantó la primera Orejona en la historia del club, abrió la cuenta en el minuto tres en una jugada que exhibió el hambre renovada del grupo de Luis Enrique.

El central brasileño consiguió robar el balón prácticamente en el área rival, jugó con Bradley Barcola y Fabián Ruiz fue el encargado de servirle para que marcara.

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, Marquinhos se sacó un remate de nueve para encarrilar la noche ante la lejana mirada de Luis Enrique, por segunda vez consecutiva siguiendo el partido en la primera parte desde la tribuna para tener una mejor perspectiva del campo, como si de un técnico de rugby se tratara.

Si el primer gol fue una acción colectiva, en el segundo protagonizó un brillante solo el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39), con una arrancada desde la derecha y disparo imparable a la entrada del área.

El número 7 parecía descartado para el estreno en la Champions el domingo, cuando salió cojeando por molestias tras media hora de juego en el triunfo 2-0 ante el Lens. Se recuperó en un tiempo récord y volvió por sus fueros.

Todavía en la primera parte, Barcola lanzó sin fuerza ni precisión un penal (44) cometido por Yunus Musah sobre el omnipresente Marquinhos.

PSG arrasó en su regreso a Champions League al enfrentar al Atalanta. | Foto: Getty Images

En el 51 llegó el turno de Nuno Mendes, un puñal en la izquierda, capaz de sacar oro con un regate y un disparo imposible al primer palo tras un pase al hueco sin aparente peligro de Barcola.

PSG no forzó la máquina, pero Gonçalo Ramos, el ‘submarino’ preferido de Luis Enrique, aprovechó un error grosero de la defensa para cerrar la goleada (90+1).