Así le fue a Luis Díaz en su debut con Bayern Múnich en la Champions League, ante Chelsea

Este miércoles 17 de septiembre, el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz debutó con Bayern Múnich en la nueva edición de la UEFA Champions League (UCL).

El equipo alemán enfrentó al Chelsea por la primera jornada del torneo. El guajiro volvió a recibir la confianza del belga Vincent Jean Mpoy Kompany y salió como titular.

La estrella de la Selección Colombia de Mayores jugó los 90 minutos. Su partido no fue el mejor, no estuvo entre los mejores del Bayern Múnich, pero tampoco fue malo.

Hizo todo lo posible por generar peligro por la banda izquierda, pero no logró meter mucho miedo. Cumplió funciones tácticas defensivas bastante importantes. Su trabajo se puede denominar como aceptable.

El compromiso acabó 3 goles a 1, a favor de la escuadra teutona. De esta manera, Bayern Múnich empieza con el pie derecho su nuevo capítulo en la Liga de Campeones de Europa.

Más de UCL: Newcastle recibe a Barcelona

Sin Lamine Yamal, Barcelona se estrenará el jueves en Champions ante Newcastle, en un partido que se prevé una batalla en el centro del campo del estadio St James’ Park, escenario de una demostración de Faustino Asprilla hace dos décadas con los mismos contendientes.

El equipo de la Premier presume de solidez con los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton, y el italiano Sandro Tonali, que librarán una batalla para plantar cara a la medular azulgrana, que debería estar formada por Pedri, Frenkie de Jong y Fermín López.

Guimaraes, considerado como el mediocentro con más calidad del equipo del norte de Inglaterra, llegó a estar incluso en el punto de mira del Barça hace un par de años.

A su lado, se encuentra su compatriota Joelinton, una pieza clave del conjunto de Eddie Howe por tratarse de un jugador combativo, que será el principal encargado de evitar que el Barça imponga su tradicional juego del ‘tiki-taka’.

La medular del equipo inglés la completa Tonali, quien esta temporada vuelve a su mejor nivel tras haber estado sancionado con 10 meses en 2023 por haber realizado apuestas ilegales.

Newcastle ha vivido un verano convulso por la decisión del sueco Alexander Isak, uno de los artífices el curso pasado de la clasificación para la Liga de Campeones, de fichar por el Liverpool.

El traspaso se consumó el último día de mercado (1 de septiembre) por 145 millones de euros (169 millones de dólares), un récord en Inglaterra. Pero antes, el equipo blanquinegro fichó al delantero alemán Nick Woltemade, por 90 millones de euros (106 millones de dólares), para reforzar la delantera.

Para este quinto enfrentamiento entre ambos equipos en competiciones europeas, Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal, lesionado en el pubis, mientras que De Jong no está descartado, aunque también arrastra molestias.

Veintidós años después de su último duelo, ganado por el Barça (2-0) en Saint James’ Park, los hombres de Flick se enfrentarán a un rival que es propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita desde 2021 y que tiene grandes ambiciones.