Ha llegado al final la carrera del francés, Samuel Umtiti, quien a sus 31 años ha decidido colgar los guayos y dejar el balompié de élite.

Desde hace varios días ya se venía hablando de dicha decisión; no obstante, la decisión final solo se conoció hasta este 15 de septiembre.

El exjugador del Barcelona de España, así como citado en múltiples ocasiones por la Selección de Francia, decidió no ir más allá en el fútbol.

Samuel Umtiti en su última experiencia como jugador antes del retiro. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Una de las razones que precipitaron el fin de su carrera profesional estuvo relacionada con las lesiones, múltiples molestias físicas y bajo nivel por las mismas durante los últimos años.

A través de su cuenta personal de Instagram, el ahora exdefensor dio a conocer su último deseo en el ámbito deportivo con un extenso mensaje.

“Después de una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo di TODO con pasión y no me arrepiento de NADA”, anunció.

”Me gustaría agradecer a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores que he podido conocer“, sumó.

Y a cada uno de los equipos que le abrieron la puerta, les hizo una mención especial.

Colegaje con Yerry Mina

En el breve paso del colombiano por Barcelona, el francés Umtiti y el colombiano Yerry Mina pudieron compartir durante prácticas, entrenamientos y otros ambientes.

Jamás se les vio cercanos, pero queda para el país que uno de los nacionales estuvo cerca de quien fuese campeón del mundo en 2018.

Samuel Umtiti siendo parte de una de las nóminas del Barcelona junto a Jeison Murillo | Foto: Getty Images

Del palmarés de Samuel mucho hay que hablar ahora que se da su retiro del balompié profesional.

Pues resulta que en su trayectoria de 14 años, este pudo acaparar una gran cantidad de títulos, entre los que está como el más importante el Mundial de Rusia.

También pudo celebrar Copa y Supercopa de Francia con Olympique de Lyon.

Pero sin duda alguna que lo mejor de la carrera de Umtiti se dio en Barcelona, donde alcanzó todo lo que podía ganar a nivel local.

Fueron en total 7 trofeos que se dividen en tres Copas del Rey, dos Supercopas y dos consagraciones de LaLiga de España.

Francia lo reconoce

Por la importancia de la noticia a nivel mundial, las reacciones no se hicieron esperar y empezaron a aparecer los mensajes más sentidos.

Entre los más importantes estuvo el de la Selección de Francia, quien le dijo al histórico: “Nuestro campeón del mundo 2018, Samuel Umtiti, ha decidido colgar las botas a los 31 años”.

Samuel Umtiti besando la Copa del Mundo ganada con Francia | Foto: Getty Images

“Felicidades por tu gran carrera ‘Sam’ y gracias por todo lo que has dado al equipo francés”, completaron.

Barcelona no se quiso quedar atrás con los saludos. A Umtiti le escribió: “¡Gracias, Sam! Mucha suerte en esta nueva etapa”.

Finalmente, entre la amplia cantidad de comentarios se encontraron dos de jugadores de Selección Colombia.

Sintiéndolo como muy cercado al francés, le escribieron. Uno fue Johan Mojica: “Hermano muchas felicidades por todo lo que has logrado y siento mucho que termines tu carrera. Qué central”.