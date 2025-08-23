Yerry Mina hizo dura revelación sobre su paso por Barcelona: “No me dirigió la palabra durante siete meses”

En el año 2018, el defensa central colombiano Yerry Mina fue fichado por el FC Barcelona de España, lo cual representó una noticia bomba para el fútbol colombiano.

El exjugador de Independiente Santa de Bogotá y Deportivo Pasto no se pudo adaptar de la mejor manera en el conjunto culé y tampoco contó con una considerable continuidad.

Yerry Mina con su actual club, Cagliari de Italia. | Foto: Getty Images

Del Barcelona, como bien se sabe, partió rumbo al Everton de la Premier League de Inglaterra, donde compartió con el mediocampista James David Rodríguez, con actualidad en Club León de México.

Yerry Mina, recordando su experiencia en Barcelona, se pronunció en La Gazzetta dello Sport y soltó una dura revelación. Dijo que el director técnico de ese momento, Ernesto Valverde Tejedor, no le habló durante siete meses.

El exfutbolista de Palmeiras de Brasil, además, comentó que había la posibilidad de ir al Real Madrid. Sin embargo, optó por elegir el equipo en el que militaba el astro argentino Lionel Messi.

“El Real Madrid también estaba allí, pero yo quería ir al Barcelona. Llegué y Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento”, expresó el colombiano de 30 años.

Yerry Mina con la Selección. | Foto: Getty Images

Para nadie es un secreto que Yerry Mina no la pasó bien en FC Barcelona. Se esperaba mucho más de este jugador, que supo ser uno de los goleadores del Mundial de la Fifa de Rusia 2028.

Mina, aunque señaló que la afición del conjunto blaugrana lo quería, se tuvo que ir para buscar continuidad. “Quería irme del Barcelona, aunque la afición me adoraba, pero quería jugar”, aseguró.

“Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, contaba con Ancelotti, un gran técnico. Empezamos bien, pero luego cinco de nosotros nos lesionamos. Pero la Premier League es preciosa”, sentenció, entre otras cosas más, Yerry Mina.

Yerry Mina cuando estaba en Everton. | Foto: Everton FC via Getty Images

Mina actualmente viste los colores de Cagliari de Italia y es uno de los jugadores de confianza del argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores.