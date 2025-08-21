Figura del Barcelona hizo tajante declaración sobre la Champions League: “no hay que hablar todos los días”

El defensa neerlandés Jules Koundé aseguró que aunque la Champions League es objetivo para el Barcelona de España, no se ha generado una obsesión por el trofeo ni sería un fracaso no conseguirlo.

“Cada vez que empezamos la temporada nos planteamos objetivos y cuando estás en el Barça y además con el equipo que tenemos y con la temporada que hicimos el año pasado, debe ser el objetivo (la Champions). No nos obsesiona, no hay que hablar todos los días, pero claro que es un objetivo”, aseguró ante los medios de comunicación en el acto de su renovación hasta 2030.

Style on point 👌 pic.twitter.com/yLrXIMgYD4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2025

A continuación, el francés explicó que no es una obsesión, pero que todos “sueñan” con ganarla. “No es una obsesión en el sentido de que todo lo que no sea ganarla será un fracaso porque la temporada pasada, por ejemplo, creo que fue una temporada muy exitosa. Podríamos hacerlo mejor y ganar la Champions. Es nuestro objetivo, pero no es una obsesión porque tenemos otras competiciones también que pelear, otros títulos”, destacó.

“Está claro que es la competición que genera más ilusión, no solo aquí en el Barcelona, creo que en el mundo del fútbol. Es la competición que tiene más relevancia. Por eso decía que no era una obsesión, pero claro que todos soñamos con ganarla”, profundizó el lateral.

Sobre su renovación hasta 2030, Koundé está “muy a gusto” con el club y la ciudad, así que ha sido “fácil” la decisión de seguir. “Estoy contento, la verdad, de renovar mi contrato. Es algo que ha sido bastante sencillo, vamos a decir, porque creo que el club, como yo, teníamos la misma voluntad de seguir. Estoy muy a gusto aquí, en el club, en la ciudad y con el equipo, así que la verdad que ha sido fácil”, reveló.

El lateral, que llegó al Barça para jugar como central, destacó que cada vez se siente “más cómodo en esa posición” y que jugará donde le pida Hansi Flick. “La verdad que es una pregunta que siempre vuelve. Como lo he dicho varias veces, estoy muy a gusto en esa posición, creo que cada vez me afianzo más, me siento más cómodo”, manifestó.

Happy to keep chasing dreams. pic.twitter.com/4Z1WJI4Uvk — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2025

“También depende de lo que quiera el míster, yo siempre estoy dispuesto a jugar la posición que me pide, pero siendo honesto de verdad que siempre me voy a definir como un central reconvertido a lateral, porque he sido central básicamente toda mi vida, pero estoy muy a gusto en esa posición”, declaró.