Partido de Barcelona por LaLiga se jugaría en Estados Unidos: sorprendente petición

Habrá que esperar para conocer si se da la autorización para este compromiso.

Redacción Deportes
11 de agosto de 2025, 10:08 p. m.
Lamine Yamal, joya del FC Barcelona.
Lamine Yamal, joya del FC Barcelona. | Foto: Getty Images

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hará una sorprendente petición a la Uefa para que el Barcelona vs. Villarreal por LaLiga se juegue en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. La fecha del duelo está para el 20 de diciembre de 2025.

En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF aprobó la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos.

“Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la RFEF elevará a Uefa la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la Fifa de la disputa del partido en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la Fifa y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF”, informó la RFEF.

Si finalmente no hay más obstáculos, el Villarreal vs. Barça se jugará en Miami, en Estados Unidos. Misma ciudad y estadio que en su día ya quiso acoger un partido oficial de LaLiga EA Sports, entre el Barça y el Girona, en el año 2018 y, en 2019, un duelo entre Villarreal y Atlético de Madrid.

Pero la justicia, con el rechazo de la RFEF y la Fifa a que el duelo se jugara en suelo estadounidense, lo impidió en ambas ocasiones, y con Luis Rubiales como presidente de ente federativo.

Jugar un partido oficial del campeonato liguero en Estados Unidos, el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo del presidente de la patronal, Javier Tebas, que de la mano de Barça, Girona, Atlético y Villarreal, los clubes que más habían sonado para jugar ese duelo oficial en Miami, lo intentó en varias ocasiones, dos de ellos, las citadas, de forma casi oficial.

Con el cambio de la normativa de la Fifa, ahora mismo ya no está prohibido que un partido de Liga se dispute fuera del territorio de la competición. Así que si Javier Tebas, como vicepresidente de la RFEF, convence al presidente Rafael Louzán y la Uefa y la Fifa no lo impiden, con ese cambio de normativa, LaLiga EA Sports jugaría su primer partido oficial fuera de España. Es algo probable que se termine dando la aprobación.

*Con información de Europa Press.

