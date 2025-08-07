Barcelona anunció este jueves, 7 de agosto, que le retiró la capitanía a Marc-André Ter Stegen tras haberle abierto un expediente disciplinario, en mitad del conflicto entre club y jugador provocado tras la lesión del alemán.

“El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol”, anunció el conjunto azulgrana en un comunicado.

Mientras dure esta situación, “las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araújo”, añadió.

Invitado a marcharse tras dos temporadas marcadas por graves lesiones, el internacional germano de 33 años, operado recientemente de la espalda, rechaza que el Barça comunique su expediente médico a LaLiga para que la instancia evalúe su tiempo de indisponibilidad.

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia de Ter Stegen tras la operación para cumplir con el fairplay financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Pero el rechazo del alemán, cuyo puesto se ve amenazado por la llegada del español Joan Garcia y la renovación de veterano Wojciech Szczesny, hace imposible esta operación.

En dificultades financieras en los últimos años y a la espera de la reapertura del remodelado Camp Nou, su icónico estadio, el Barcelona, campeón de España la pasada temporada, considera que la posición de Ter Stegen podría causarle un perjuicio deportivo y económico.

Ter Stegen, último representante del equipo que ganó la Champions League en 2015, entonces dirigido por Luis Enrique, se expone a duras sanciones, según el reglamento de LaLiga, pudiendo llegar incluso a la rescisión del contrato.

¿Qué le pasó a Ter Stegen?

Se suponía que el alemán iba a salir vendido en este mercado de fichajes, pero una nueva lesión cambió todos los planes.

A finales del mes pasado, informó en sus redes sociales sobre una nueva cirugía a la que se iba a someter para curar fuertes dolores en la espalda.

“Hoy es un día difícil para mí a nivel personal. Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor”, escribió.

Ter Stegen reveló que “tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda”.

“Después de mi última operación de la espalda, ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos”, aseguró.

El año pasado, una lesión de larga duración del defensa danés Andreas Christensen permitió al Barcelona aprovechar un vacío legal de LaLiga para fichar temporalmente al mediapunta Dani Olmo tras su incorporación procedente del RB Leipzig.

“A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado”, remarcó Ter Stegen, aunque quiso tranquilizar a los hinchas: “No os preocupéis, volveré”.