Liderato en España: Barcelona se deshace de Rayo Vallecano y mete presión al Real Madrid

F.C. Barcelona venció 1-0 a Rayo Vallecano y se consolidó como líder absoluto de LaLiga de España. El juego fue este domingo, 22 de marzo de 2026, y se llevó a cabo en el Camp Nou, que estalló en júbilo con el único gol del partido (24′) gracias a Ronald Araújo.

GOOOL DE BARCELONA



Centro de Cancelo y cabezazo de Araújo para el 1-0 contra Rayo Vallecano#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/rDYn1VsRzq — DSPORTS (@DSports) March 22, 2026

Con estos tres puntos en el bolsillo, Barcelona llega a 73 puntos en la tabla de posiciones de LaLiga de España, y parcialmente le saca siete de ventaja al segundo, Real Madrid, que aún no ha jugado en esta fecha 29 de la competencia.

Hay aún más presión para Real Madrid, que este mismo domingo enfrentará en el derbi de la capital española al Atlético de Madrid. Los merengues están obligados a ganar para recortar a cuatro la distancia con Barcelona, mientras que el Atleti busca entrar en el top 3 de la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en LaLiga de España

Barcelona confirma su buen momento

Ya son cinco partidos consecutivos ganando para FC Barcelona en LaLiga de España y, además, pelea también en Champions League. Atrás quedó la eliminación de la Copa del Rey y los culés buscan los dos torneos por los que aún pelea en el curso.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, supo reponerse del bache que vivió durante varios partidos de esta temporada, y espera seguir con el buen momento que aún tienen. Su próximo partido será contra Atlético de Madrid, a domicilio, el 4 de abril.

Ronald Araujo celebrando el gol del triunfo del F.C. Barcelona sobre Rayo Vallecano. Foto: AP

Curiosamente, el rival del Barcelona en cuartos de final de Champions League será el Atlético de Madrid. La ida del juego será el 8 de abril en el Camp Nou, y la vuelta se disputará el 14 de abril en el Metropolitano de la capital española.

Es un momento clave en la temporada para Barcelona, que sigue tranquilo y con una ventaja amplia en liga sobre su eterno rival.

Datos generales que dejó el F.C. Barcelona vs. Rayo Vallecano

Resultado : FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano

: FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano Fecha : 22 de marzo de 2026

: 22 de marzo de 2026 Estadio : Camp Nou

: Camp Nou Alineaciones titulares:

F.C. Barcelona: Joan García Pons; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López Marín; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Pedro Díaz Fanjul, Óscar Valentín, Carlos Martín Domínguez, Fran Pérez Martínez, Gerard Gumbau; Isaac Palazón. DT: Iñigo Pérez