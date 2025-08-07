Bombazo en el mercado de fichajes; Barcelona perdería a una de sus principales figuras

El FC Barcelona, uno de los equipos más destacados de la anterior temporada, sufriría una importante baja para el torneo que empezará en muy pocos días.

El defensa central Íñigo Martínez ha puesto punto final a su etapa en el FC Barcelona tras dos temporadas, para unirse como agente libre al Al Nassr de Arabia Saudí. La operación se ha cerrado sin traspaso, ya que el jugador finalizaba contrato en junio de 2026, pero ambas partes han acordado una rescisión anticipada que le permite fichar inmediatamente por el club saudí.

Íñigo Martínez, defensor del FC Barcelona | Foto: Getty Images

La salida del central vasco, de 34 años, se produce en un contexto de reestructuración en la plantilla azulgrana bajo la dirección de Hansi Flick. El técnico alemán ha priorizado aligerar la masa salarial del equipo y dar protagonismo a jugadores más jóvenes en defensa, como Pau Cubarsí y Eric García.

Ante este escenario, Íñigo Martínez, que no tenía garantizado un rol protagonista en la temporada 2025-26, ha optado por aceptar una oferta económicamente muy superior procedente del Golfo.

Según fuentes cercanas a la negociación, Al Nassr le ha ofrecido un contrato por dos temporadas con un salario anual superior a los 10 millones de euros, una cifra inalcanzable para el Barça en su actual situación financiera. En su nuevo destino, Íñigo compartirá vestuario con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte y Marcelo Brozović.

Martínez llegó al Barcelona en el verano de 2023 procedente del Athletic Club, también como agente libre, en una operación que buscaba reforzar la profundidad defensiva del equipo tras las lesiones de jugadores clave.

Íñigo Martínez del Barcelona reacciona durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. | Foto: AP

Sin embargo, su paso por el club catalán estuvo marcado por problemas deportivos. A pesar de ello, logró disputar 25 partidos oficiales y dejó una buena imagen cuando estuvo disponible, especialmente por su salida de balón y su experiencia en escenarios de alta exigencia.

La marcha del central no solo aligera la carga salarial del equipo, sino que también abre espacio para posibles incorporaciones o la consolidación de jóvenes talentos en la zaga. La dirección deportiva del club trabaja en completar una plantilla competitiva bajo los criterios del nuevo técnico, con especial énfasis en la sostenibilidad económica.

Íñigo Martínez se convierte así en el enésimo jugador europeo que da el salto a la liga saudí, una tendencia creciente en los últimos mercados. Para el defensor de Ondarroa, será una nueva aventura deportiva en una liga emergente, pero con atractivos económicos incuestionables.