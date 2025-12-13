Cristhian Mosquera es un colombo-español que no se ha decidido por el país al que va a representar en un seleccionado mayor de fútbol. Actualmente, hace parte del Arsenal inglés, lo que lo hace atractivo para el cuadro Tricolor.

En la nación cafetera muchos le han dado el aval para ser citado, mientras que otros se oponen; dicha controversia está abierta de cara al próximo Mundial 2026.

Cristhian Mosquera contaría con la posibilidad de jugar en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Recientemente, uno que se pronunció sobre el caso fue Yerry Mina, defensor central, que también lucha por un lugar para la cita orbital. Este, tras la polémica que se ha levantado sobre Mosquera, dio su opinión y sorprendió.

“Es un jugador con gran proyección y doble riqueza cultural. Si él siente el llamado, será bienvenido”, contestó Mina y así dio la bendición al zaguero de 21 años.

Eso sí, a pesar de que dio su aval para el llamado, le recalcó sobre aspectos que serán claves: “Lo importante es que tenga compromiso, humildad y amor por la camiseta”.

Mina quiere ir a otro Mundial

En el último tiempo la constancia de Yerry no ha sido la mejor. Algunas lesiones lo han mermado para ser citado al cuadro nacional, sin embargo, en los últimos amistosos pudo estar y metió presión para el llamado final hacia la Copa del Mundo.

“Siempre hay espacio para crecer, mejorar la salida, mantener la titularidad, seguir fuerte en lo físico y mental”, indicó.

Yerry Mina en el juego de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images

“Creo que con humildad y trabajo espero llegar en mi mejor versión y para eso estoy trabajando. Cada hora, cada minuto, cada segundo, estoy dando lo mejor de mí para dar mi mejor versión. El que persevera alcanza y más en esta Copa del Mundo, que es uno de mis sueños”, fijó y dio en mensaje claro para los próximos meses.

Presente de Mosquera

Lo de Mosquera es un tema más que conversado en Colombia. El mismo jugador ha hecho que se le mencione, a la vez que tache por estar tocando puertas, pero no terminar por decidirse por una nación.

“Es una pregunta que me hacen mucho... estoy muy tranquilo”, respondió sin inclinarse por los ibéricos o colombianos.

Cristhian Mosquera sale lesionado del duelo de Premier League | Foto: Getty Images

“Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y es el camino a seguir”, fue como habló de su futuro deportivo.

En octubre pasado el medio RTVE lo tuvo en exclusiva y lo cuestionó por su decisión sobre el seleccionado que representaría.

Allí tampoco fue claro, y solo se remitió a decir que “al final me dedico a lo que depende de mí, el día a día en mi club, y hasta ahora estoy muy contento, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas”.