Néstor Lorenzo reveló por qué la Selección Colombia no gana títulos: expuso dos razones

La Selección Colombia calienta motores para enfrentar un nuevo reto en el Mundial 2026. El combinado nacional quedó sembrado en el grupo K junto a Portugal, Uzkebistán y el ganador del repechaje internacontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o RD Congo).

Néstor Lorenzo ya se encuentra evaluando la lista de jugadores que incluirá en la convocatoria, aunque varios puestos están prácticamente asegurados como el de Luis Díaz, James Rodríguez, Jefferson Lerma o Richard Ríos.

Colombia llega al Mundial con la chapa de ser subcampeón de la Copa América y contar con una camada de jugadores en buen momento a nivel individual.

Aunque el cierre de las eliminatorias sudamericanas no fue tan brillante como se esperaba, la Tricolor logró su tiquete de manera directa y se mantuvo en la posición número 13 del ranking FIFA.

James ha dicho públicamente que quieren ser campeones del mundo, pero el historial marca un sinfín de finales perdidas por la Selección Colombia en todas sus categorías.

Santiago Arias se lamenta tras terminar la final de la Copa América 2024. | Foto: Cristian Álvarez / Colprensa

¿Por qué Colombia no gana títulos? Néstor Lorenzo respondió

Esa mentalidad perdedora es la que se quiere erradicar de la Selección Colombia, empezando por la Copa del Mundo del próximo año.

Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor, expuso las dos razones por las que los títulos han sido esquivos en la historia del combinado nacional, aún teniendo generaciones brillantes como la de Italia-90, USA-1994, Brasil-2014 y la actual.

“Los cambios son progresivos. Eso que se dice del ‘cinco pa’l peso’ quiere decir que son detalles. Detalles que hace que uno gane y otro pierda”, indicó en declaraciones para FCF Media.

En primer lugar, Lorenzo considera que “tiene que ver con la falta de competir en esos momentos cruciales, en un partido o en un campeonato”.

Lo segundo es el trabajo en las divisiones menores. “Si vos agarrás a los campeones del mundo sea Argentina, Brasil, Francia, Italia… primero tuvieron procesos ganadores en juveniles”, apuntó.

Y puso como ejemplo el propio camino de la Selección Colombia. “La mejor camada de jugadores juveniles de acá son las que hicieron que un equipo mayor diera, eso es estadístico, puedes buscar los jugadores. Hay categorías que hacen que su proceso se vea culmine con un acontecimiento de un buen posicionamiento a nivel mundial. Todo empieza desde abajo en la formación”, agregó.

Su objetivo para el Mundial 2026

“Lo que aspiramos es lo que está pasando, que estemos clasificando y compitiendo en todos los torneos juveniles. Eso es para el futuro, hay que trabajar sobre la estructura, no solo sobre un equipo”, señaló.

En ese orden de ideas, Lorenzo no se anima a poner una meta para la Selección Colombia en el Mundial 2026 que iniciará en el próximo mes de junio.

“El objetivo es llevar a Colombia lo más alto posible, ese es el objetivo. Eso se da partido a partido, a partir de la preparación del equipo y la competencia que tengamos”, declaró Lorenzo.