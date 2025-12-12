Selección se bajaría del Mundial 2026 por sanción de la FIFA: estalló conflicto dirigencial

Una semana después de realizarse el sorteo de la fase de grupos, se ha sembrado una incógnita sobre la participación de Surinam en el repechaje intercontinental programado para el mes de marzo.

El conjunto surinamés tiene que enfrentar a Bolivia y el ganador de esa serie se verá las caras con Irak para determinar el último integrante del grupo I.

Pero la prensa boliviana ha hecho eco de una posible sanción que les daría el cupo directo a la final del repechaje.

De acuerdo a dicha versión, Surinam corre riesgo de ser sancionada por la FIFA a raíz de un conflicto dirigencial entre aspirantes a la presidencia de la federación que perdieron las elecciones internas.

La justicia de Surinam congeló las cuentas de su selección, luego de que los grupos Oldenstam y Kurban pusieran una demanda ante las autoridades por presunta irregularidad en la votación.

“Esta acción es de mala fe y no beneficia a nadie. El objetivo parece ser obstaculizar el funcionamiento de la SVB”, publicó la federación de Surinam en un comunicado.

Habría graves consecuencias

En dicho comunicado, Surinam advierte que la intervención de la justicia ordinaria podría traer graves consecuencias para su selección.

“Esto expone a la SVB a graves sanciones, incluyendo la suspensión o incluso la creación de un comité de normalización. Esto significaría la suspensión temporal de todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales“, apuntó la federación.

La FIFA todavía no se ha pronunciado al respecto y mantiene el partido de repechaje programado para el 26 de marzo a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

Dicho compromiso se disputará en Monterrey, sede del Mundial 2026, siendo uno de los primeros compromisos que pondrán a prueba la organización de los países anfitriones.

La balota de Surinam durante el sorteo del repechaje intercontinental. | Foto: FIFA via Getty Images

Surinam no tiene técnico

Aunque el territorio de Surinam queda en Sudamérica, históricamente ha jugado las eliminatorias en Concacaf y esta es la primera vez que tiene una posibilidad real de clasificarse al Mundial.

Mucho de eso lo logró gracias a la mano del técnico Stanley Menzo, quien decidió renunciar el pasado 30 de noviembre.

A raíz de las crisis dirigencial y económica, Surinam no ha podido conseguirle un reemplazo a la altura de las instancias que disputarán el próximo año.

“Después de una evaluación exhaustiva de la reciente pausa internacional y una cuidadosa consulta con nuestro gerente general, Brian Tevreden, he decidido esta semana renunciar como entrenador de la selección nacional de Surinam“, indicó Menzo en una declaración pública.

El DT no explicó las razones de la inesperada decisión. “Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos, y ha sido un gran honor formar parte de este extraordinario viaje. Sin embargo, creo que es la decisión correcta dar un paso al costado en este momento”, agregó.