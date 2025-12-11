Contundente aviso de la FIFA a la Liga Betplay: Orden debe cumplirse obligatoriamente antes del Mundial 2026

La FIFA, pensando en el gran evento de selecciones del próximo año y que la logística no se vea afectada, lanzó un fuerte aviso a la Dimayor y sus diferentes formatos de competencia, más exactamente a la Liga Betplay, que tendrá una seria modificación y será prácticamente imposible que se inicien aplazamientos o nuevas fechas, ya que es una orden estricta de la entidad mundial.

En medio de la asamblea de la Dimayor, se sentó la orden que la FIFA dio a todas sus organizaciones afiliadas, incluida la de Colombia. Todo pasa por la fecha en la que deben finalizar todos los torneos oficiales para no pasar ningún contratiempo con la logística del Mundial 2026 y el inicio de las concentraciones en Estados Unidos, México y Canadá. Esto forzó un cambio drástico en la Liga I-2026 y fuerte aviso para los equipos involucrados.

A más tardar en la primera semana de junio el fútbol colombiano debe paralizar por completo sus actividades y la Liga Betplay ya tiene una fecha límite en la que tendrá que tener un nuevo campeón, para evitar sanciones o llamados de atención por parte de la FIFA, que ya está totalmente concentrada en el Mundial 2026 y todos los compromisos que se tienen de por medio.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, posa con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras el sorteo del repechaje europeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la sede del fútbol de la FIFA en Zúrich el 20 de noviembre de 2025. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP) | Foto: AFP

A más tardar, la final de la Liga Betplay se jugará el 5 de junio de 2026, eso implicó que se tomaran medidas y puntos a tratar en la asamblea de diciembre. Allí, los 36 clubes afiliados a la Dimayor dejaron claro que no se jugará la fecha de clásicos en el ‘Todos contra Todos’ y habrá 19 fechas antes de la siguiente fase.

Orden de la FIFA cambia el formato de competencia en la Liga Betplay

Al conocer los ocho clasificados, se pasará a una instancia de cuartos de final en partidos ida y vuelta, donde los cuatro clasificados pasarán a las semifinales y así se llegará a los dos finalistas de la Liga Betplay en el primer semestre del año.

Es decir, que los cuadrangulares desaparecen en la Liga I y volverán para el segundo semestre de 2026. Cabe recordar que en los primeros seis meses ante del Mundial, se realizarán las primeras fases de la Copa Betplay y las fases de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.