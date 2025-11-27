¿España o Colombia?, fue la pregunta que de manera directa le hicieron al jugador del Arsenal, Cristhian Mosquera, luego de la victoria de los suyos ante Bayern Múnich por Champions League.

Este central, de raíces españolas, pero también colombianas, es uno que no ha definido con qué selección mayor vaya a jugar si es citado por ambas.

Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal | Foto: Getty Images

Desde hace un buen tiempo se viene presionando en suelo cafetero para que este haga parte de un llamado por parte de Néstor Lorenzo. Su actualidad en la élite hacen pensar que podría ser gran elemento para el Mundial 2026.

Ante la incertidumbre de su decisión, en las últimas horas la prensa española le lanzó de nuevo el interrogante, mismo que esquivó.

“Es una pregunta que me hacen mucho... estoy muy tranquilo”, respondió sin inclinarse por los ibéricos, o colombianos.

👀🔥 ¡OJO A LO QUE LE PREGUNTARON A MOSQUERA!



¿Jugar con ESPAÑA o con COLOMBIA? 🇪🇸🇨🇴 pic.twitter.com/XxOs5YRI0w — DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2025

“Estoy trabajando en mi club para que se den grandes cosas y es el camino a seguir”, fue cómo habló de su futuro deportivo.

Esta no es la primera vez que Mosquera deja entreabierta la puerta para que la Tricolor piense en citarlo en la previa de la cita mundialista en Norteamérica.

Aunque Colombia cuenta con grandes nombres en zona defensiva, un jugador de Arsenal, que tiene apenas 21 años y se ha formado la mayor parte de su carrera en Europa, no le caería nada mal al plantel.

¿Hay chances de dicho llamado a Mosquera?

Mientras el zaguero no juegue con el seleccionado mayor de España, esa posibilidad sigue latente para Colombia.

En el último tiempo el defensor ha estado con la selección roja Sub-21, la cual ha liderado al portar la banda de capitán. Aunque esto sea un gran indicio de lo que sería su decisión, que no la confirme en sus declaraciones, deja más dudas que certezas.

Hacia octubre pasado, en España, el medio RTVE lo tuvo en exclusiva y lo cuestionó por su decisión sobre el seleccionado que representaría.

Allí tampoco fue claro, y solo se remitió a decir que “al final me dedico a lo que depende de mí, el día a día en mi club, y hasta ahora estoy muy contento, así que me exijo a mí mismo para que se abran grandes puertas”.

En Colombia dan portazo a su llamado

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, contó en una reciente entrevista con Antena 2 la negativa de Mosquera frente a una propuesta previa.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF | Foto: FIFA via Getty Images

“Es español de nacimiento, de padres colombianos. Se le propuso que viniera a las convocatorias Sub-20 y fue tajante de que su objetivo era pertenecer a España”, expresó el dirigente.

Aunque eso diga el directivo nacional, el jugador cuestionó tal gestión en una conversación que tuvo con el Diario AS meses atrás.

“Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia", aseveró.