Pecó y sufrió Bayern Múnich por la baja de Luis Díaz ante Arsenal: marcador sorpresa en Champions League

18 partidos tuvieron que pasar para que Bayern Múnich volviese a perder. Desde el pasado Mundial de Clubes que los bávaros no sabían lo que era caer, y ahora lo han vuelto a vivir ante Arsenal, por Champions League.

En Londres, los dirigidos por Mikel Arteta jugaron un segundo tiempo a la perfección, que les permitió vencer a su rival de turno por resultado final de 3-1.

Al cuadro alemán parece haberle costado más de lo esperado la ausencia del colombiano, Luis Díaz, quien recibió sanción de parte de Uefa y lo marginó de este, así como de los próximos partidos de la competencia.

El guajiro le hizo una falta al marroquí, Hakimi, durante la más reciente jornada y recibió la roja. Si bien se pensaba que todo pasaría con una fecha de suspensión, la entidad decidió ponerle tres.

En caso de que Bayern no logre revertir esto a través de la apelación que hará, Díaz Marulanda solo podrá volver con los suyo a jugar en Liga de Campeones hasta 2026.

Karl no estuvo a la altura de Díaz

A la joya alemana de 17 años, el entrenador, Vincent Kompany, le dio la responsabilidad de ocupar el lugar que habitualmente tiene el de Selección Colombia junto a Harry Kane y Michael Olise.

Si bien tuvo chispazos importantes, Karl no mostró la fuerza habitual al ataque que provee el guajiro a los suyos.

También hay que decir que la derrota de los alemanes se produjo por errores propios, así como también por la superioridad de unos gunners con un rendimiento sumamente alto.

Críticas a Neuer; se la jugó y perdió

Manuel Neuer se la jugó antes de tiempo en el último gol de Arsenal, y tuvo que ver cómo su arco caía por tercera vez en Inglaterra.

Para el portero que es considerado como uno de los mejores del mundo, las críticas cayeron, nuevamente. Su calificación no pasó de los 6.0 tras haberse adelantado a salir sin la certeza de que cortaría el balón a Martinelli.

O NEUER TÁ PROCURANDO O MARTINELLI ATÉ AGORA! 👀😂



O goleirão do Bayern saiu do gol e foi driblado pelo brasileiro! GOLAÇO!#CasaDaChampions #MFM #PósJogo pic.twitter.com/5jiLZyPIev — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 26, 2025

Arsenal, el mejor, hoy, de Europa

En un córner sacado al primer palo por Bukayo Saka, hasta cinco jugadores Gunners se concentraron en el área pequeña germana, dificultando la salida de Manuel Neuer, que no llegó a la pelota y el neerlandés Jurrien Timber cabeceó a la red (22′).

Bayern Múnich resignado por su primera derrota en Champions League 2025/2026 | Foto: AFP

Pero el Bayern no es de esos equipos que se rinda fácil y le bastó una jugada para empatar el partido: pase largo de Joshua Kimmich a derecha para Serge Gnabry y este le mete al corazón del área, donde el joven Lennart Karl fusiló a David Raya con una media volea (32′).

Es el segundo gol en Europa del joven centrocampista de 17 años (cumplirá 18 en febrero), que ya se había estrenado contra el Brujas y que está llamado a ser una de las grandes estrellas del club bávaro en los próximos años.

Otras de las características del Arsenal de Mikel Arteta esla presión asfixiante al rival y el segundo gol Gunner nació de una recuperación de Declan Rice, que rápidamente montó una contra que acabó con el centro de Riccardo Calafiori y el remate a la red de Noni Madueke (70′).

La superioridad londinense en la segunda parte quedó confirmada siete minutos después, con el 3-1 anotado por el brasileño Gabriel Martinelli, que también había salido desde el banquillo, culminando otra contra (77).