Palazo en la Premier League: tabla de posiciones tras la goleada de Arsenal vs. Tottenham

Arsenal goleó a Tottenham en el clásico del norte de Londres y sacó diferencia de seis puntos en la tabla de posiciones de la Premier League 2025/26.

Eberechi Eze fue la gran figura del compromiso con tres goles de gran factura, sumado al que habia conseguido Leandro Trossard para abrir el marcador. El descuento de los Spurs fue un golazo de Richarlison a través de un remate lejano.

Con este resultado, Arsenal llegó a 29 puntos en el primer lugar de la Premier League. Chelsea es segundo con 23, seguido por Manchester City, Aston Villa y el sorprendente Crystal Palace.

Manchester United cerrará la fecha este lunes, 24 de noviembre, enfrentando al Everton en condición de local.

Arsenal 4-1 Tottenham

El partido de este domingo en el Emirates Stadium empezó a quedar despejado en la recta final de la primera mitad.

El belga Leandro Trossard, asistido por el español Mikel Merino, abrió el marcador en el minuto 36.

Después Eberechi Eze asestó el golpe letal, anotando en el 41′ y después en el 46′, nada más empezada la segunda parte.

El brasileño Richarlison acortó para los Spurs en el 55′, pero sin que su equipo pudiera reengancharse al partido.

Eze se regaló incluso un triplete en el encuentro, al poner el 4-1 definitivo en el 76′.

“Ha sido un día para disfrutar. Estoy feliz por cómo he podido ayudar al equipo a ganar hoy. Es especial, no tengo palabras para expresar cómo me siento ahora”, declaró Eze después del partido.

El Tottenham, que no gana en casa del Arsenal desde noviembre de 2010, quedó noveno en la clasificación y ve ampliarse a 11 puntos su desventaja respecto a su vecino y rival de este domingo.

En la nueva semana, las dos formaciones tendrán rivales muy duros en la quinta jornada de la Champions League: Arsenal se medirá al Bayern de Múnich y Tottenham visitará al París Saint-Germain.

Leeds 1-2 Aston Villa

En el otro partido del domingo en la Premier League, el Aston Villa continuó su escalada y entró en zona Champions (4º) al ganar 2-1 en su visita a un Leeds (18º) en puestos de descenso y con su entrenador Daniel Farke bajo una gran presión.

El equipo de Unai Emery estaba en puestos de descenso, sin ninguna victoria en su contador, después de las cinco primeras jornadas del campeonato.

Después del triunfo de este domingo se puso cuarto, en zona de Liga de Campeones.

Los villanos consiguieron en Elland Road, un estadio especialmente complicado para los visitantes esta temporada, una sexta victoria en sus siete últimos partidos ligueros.

El partido fue difícil para el Aston Villa, que vio cómo el Leeds se adelantaba en el minuto 8 tras un fallo por alto del arquero argentino Emiliano Martínez que terminó aprovechando Lukas Nmecha para anotar.

Morgan Rogers fue el héroe del Aston Villa en la segunda mitad, rematando a gol un centro de Donyell Malen en el 48′ y luego dando la victoria a su equipo de falta directa (75′).

En el 77′ se anuló un tanto que Daniel James había conseguido para el Leeds y que hubiera supuesto el empate a dos, que finalmente no subió al marcador.