Tabla de posiciones de la Premier League, tras las derrotas de Liverpool y Manchester City

Arsenal vio perder a sus dos máximos rivales en la Premier League y ahora tiene la posibilidad de extender la ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Liverpool cayó goleado a manos del Nottingham Forest (0-3), mientras que el Manchester City sufrió un pinchazo en su visita ante el Newcastle (2-1).

Por su parte, el Chelsea venció a Burnley (0-2), Bournemouth empató contra West Ham (0-0) y Wolves sigue en el sótano del campeonato tras caer ante Crystal Palace (0-2), con gol del colombiano Daniel Muñoz.

Arsenal jugará este domingo frente a Tottenham en el clásico del norte de Londres, un partido que podría ser fundamental en la lucha por el título.

Liverpool 0-3 Nottingham Forest

Liverpool, cuyas seis derrotas han llegado en las últimas siete jornadas de campeonato, caen a la casilla 11 de la tabla y quedan provisionalmente a 8 unidades del líder.

“Todos estamos decepcionados, como deberíamos, porque perder en casa contra el Nottingham Forest es, en mi opinión, muy malo”, declaró Virgil Van Dijk, capitán de los reds.

El brasileño Murillo (33′) abrió el marcador en un saque de esquina, y su compatriota Igor Jesús creyó haber anotado el segundo del Forest segundos después, pero la acción fue anulada por mano.

La segunda mitad no pudo arrancar peor para los locales, cuando el italiano Nicolo Savona (46′) silenció Anfield batiendo al arquero brasileño Alisson Becker, de regreso a la portería tras su lesión a finales de septiembre.

También volvía tras lesión el atacante sueco Alexander Isak, titular pero que fue sustituido en la segunda mitad por el italiano Federico Chiesa (68′). Ese fue uno de los cambios con los que el entrenador neerlandés Arne Slot trataba de evitar la derrota en su 50º partido de Premier League en el banquillo de los reds.

Sin embargo, fueron los hombres entrenados por Sean Dyche quienes golpearon de nuevo, con una magnífica acción en el área de Morgan Gibbs-White (78′).

Newcastle 2-1 Manchester City

De regreso en el rentado local, Manchester City pretendía seguir por la misma senda victoriosa que dejó antes del parón internacional de selecciones.

Pero el resultado fue completamente opuesto. El partido se resolvió en un puñado de minutos.

Newcastle abrió la cuenta al 64 por medio de Harvey Barnes, antes que Ruben Dias decretara el empate y le dañara la fiesta a las urracas.

No obstante, la alegría regreso a St. James Park cuando Barnes decretó el segundo de su cuenta personal y le devolvió la ventaja a los locales.

Manchester City trató de arañar un empate en los minutos finales, aunque no lo logró por la falta de contundencia en el arco rival.