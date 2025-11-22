Suscribirse

Bayern Múnich de Luis Díaz sigue imparable en la Bundesliga: goleó 6-2 a Friburgo

El equipo bávaro es líder y suma 31 de 33 puntos posibles.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 5:37 p. m.
De 0-2 a 6-2: el Bayern se repuso a un inicio catastrófico de partido consolidar su liderato en la liga de Alemania.
Bayern Múnich goleó este sábado, 22 de noviembre, 6-2 a Friburgo, en encuentro válido por la undécima fecha de la Bundesliga.

Michael Olise, en dos ocasiones; Lennart Karl, Dayot Upamecano, Harry Kane y Nicholas Jackson anotaron los tantos del equipo del colombiano Luis Díaz, quien fue titular por decisión del entrenador belga Vicent Compan y estuvo presente en los 90 minutos.

Bayern pasó de 0-2 al 6-2 y se repuso a un inicio catastrófico de partido en el Allianz Arena para consolidar su liderato en la liga de Alemania.

Después de un pleno de 9 triunfos en las 9 primeras jornadas, el equipo de Múnich había sembrado una pequeña duda justo antes del reciente parón por los partidos de selecciones nacionales al cortar la racha con un empate 2-2 ante Unión Berlín.

Contexto: Se conoció la sanción que le cayó a Luis Díaz en Champions League: Vincent Kompany lo confirmó

La ventaja de dos tantos que logró Friburgo (10º) este sábado, con los goles del japonés Yuito Suzuki (minuto 12) y del suizo Johan Manzambi (17), hizo saltar las alarmas, pero pronto los bávaros se encargaron de apagarlas con una exhibición de sangre fría.

Antes del descanso, Bayern logró equilibrar el partido con las dianas del diamante en bruto de 17 años, Lennart Karl (22′) y del francés Michael Olise (45+2).

En la segunda mitad, el campeón de Alemania se comportó como la aplanadora de costumbre para sellar su set de 6-2, con los tantos del francés Dayot Upamecano (55′), el inglés Harry Kane (60′), el senegalés Nicolas Jackson (78′) y otro gol de Olise (84′) a modo de final de fiesta.

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen and Harry Kane of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's sixth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Olise fue sin duda el gran protagonista de la tarde en el Allianz Arena, ya que además de su doblete dio tres asistencias.

La victoria permite a Bayern apuntalar todavía más su condición de líder en Alemania, donde suma ahora 31 puntos de 33 posibles, con una ventaja de 8 puntos sobre el segundo, Bayer Leverkusen, que venció 3-1 en Wolfsburgo.

Contexto: Luis Díaz volverá hasta enero: los partidos que se pierde con Bayern Múnich por dolorosa notificación de la UEFA

A 9 unidades de Bayern queda descolgado Borussia Dortmund (3º), que empató 3-3 en casa ante Stuttgart (5º), donde brilló con un triplete Deniz Undav, que firmó el tanto de la igualada definitiva ya en el descuento final.

También se encuentra a 9 puntos de la punta RB Leipzig (4º), que recibe el domingo a Werder Bremen (8º), ante el que buscará volver a situarse segundo a 6 unidades de la cabeza, como había comenzado este fin de semana.

*Con información de AFP

