Suscribirse

Deportes

Se conoció la sanción que le cayó a Luis Díaz en Champions League: Vincent Kompany lo confirmó

Lucho vio la tarjeta roja en el partido contra París Saint-Germain por Champions League, luego de una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 11:50 a. m.
Luis Díaz fue expulsado en el partido contra PSG, el pasado 4 de noviembre.
Luis Díaz fue expulsado en el partido contra PSG, el pasado 4 de noviembre, tras la lesión de Achraf Hakimi | Foto: AFP // Captura FC Bayern

Luis Díaz regresó a Alemania y recibió noticias sobre su sanción en Champions League. De acuerdo a las revelaciones del técnico Vincent Kompany, el colombiano la sacó barata y solo se perderá el partido de la próxima semana frente al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres.

A raíz de esa situación, Kompany lo pondrá como titular este sábado frente a Friburgo y espera un despliegue físico teniendo en cuenta que no viajará a Inglaterra.

A falta del comunicado oficial por parte de la UEFA, Luis Díaz conoció el castigo que pagará por la dura entrada sobre Achraf Hakimi. “Según tengo entendido, está suspendido un partido. No sé cuándo se comunicará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta”, dijo el técnico del Bayern Múnich.

Lucho ha sido habitual titular en el ataque del Bayern y será una baja sensible en el duelo directo por la cima de la tabla de posiciones en la Champions League.

Contexto: Qué canal pasa Bayern Múnich vs. Friburgo con Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga

Clave contra Friburgo

A pesar del desgaste por el viaje desde Estados Unidos, Kompany reveló los planes que tiene con Luis Díaz para el partido contra Friburgo por la fecha 11 de la Bundesliga.

"Para él, la gestión de la carga de trabajo es impensable mañana. Tiene que ayudarnos con su energía y jugar el mayor tiempo posible“, indicó en rueda de prensa.

El estratega belga aseguró que todavía no le da importancia al duelo contra Arsenal por Champions, pues primero quiere mantener el invicto en el torneo local.

“Los chicos llegan al partido contra el Friburgo con mucha energía. La mayoría jugó hace cuatro días. Queremos ganar el partido y aún no pensamos en el Arsenal”, completó.

Luis Díaz jugó el pasado martes en la victoria de la Selección Colombia sobre Australia (3-0) y fue el autor de uno de los goles tras una desafortunada salida del arquero rival que le dejó el balón de frente al arco a los 89 minutos.

Ese fue su cuarto gol en los últimos cinco partidos: le marcó doblete al PSG, anotó ante Unión Berlín y se pronunció en las redes defendiendo la camiseta de la Tricolor.

Colombia's Luis Díaz (7) reacts after scoring during the second half of an international friendly soccer match against Australia, Tuesday, Nov. 18, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Luis Díaz celebrando su gol contra a Australia en el amistoso de la Selección Colombia | Foto: AP

Obligación para el Bayern Múnich

Esa racha la quiere mantener ante el Friburgo, un partido que no debería representar mayores riesgos para el actual líder del campeonato.

Kompany espera una sacudida por parte de sus dirigidos, luego de haber empatado contra Unión Berlín antes del parón internacional.

Contexto: La novedad confirmada de Luis Díaz que dio Bayern Múnich tras estar con Selección Colombia

“Lo cierto es que tenemos un presupuesto mayor que el Friburgo. Tenemos jugadores con más experiencia. No quiero usar eso como excusa. No hubo decepción en nuestro equipo; todos los chicos se clasificaron para el Mundial y regresan con buenas sensaciones. Claro que me hubiera gustado tener a los jugadores conmigo toda la semana, pero estamos acostumbrados a ello”, sentenció.

Kompany recordó que “no ganamos el último partido, no lo hemos olvidado, no es una temporada perfecta. Siempre hay que ser fuertes al final de la temporada; lo que se hace al principio es un extra. Queremos ser aún más fuertes al final. Si nuestro rendimiento es bueno ahora, esta tarea no será fácil, pero queremos ser aún más fuertes al final de la temporada de lo que somos ahora”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla papá de niña muerta en bombardeo en Guaviare: contó mentira que le dijeron para llevarla y hace grave denuncia

2. Los memes más virales que dejó la coronación en Miss Universo 2025; la señorita Colombia no se salvó

3. Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada de poder en Venezuela

4. Cinco aviones militares estadounidenses volaron cerca a las costas de Venezuela. Esto se sabe al respecto

5. ¿Qué pasó con el fallo que definiría la suerte de Cielo Rusinque en la SIC?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazChampions LeagueBayern MúnichHakimi

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.