Se conoció la sanción que le cayó a Luis Díaz en Champions League: Vincent Kompany lo confirmó

Luis Díaz regresó a Alemania y recibió noticias sobre su sanción en Champions League. De acuerdo a las revelaciones del técnico Vincent Kompany, el colombiano la sacó barata y solo se perderá el partido de la próxima semana frente al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres.

A raíz de esa situación, Kompany lo pondrá como titular este sábado frente a Friburgo y espera un despliegue físico teniendo en cuenta que no viajará a Inglaterra.

A falta del comunicado oficial por parte de la UEFA, Luis Díaz conoció el castigo que pagará por la dura entrada sobre Achraf Hakimi. “Según tengo entendido, está suspendido un partido. No sé cuándo se comunicará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta”, dijo el técnico del Bayern Múnich.

Lucho ha sido habitual titular en el ataque del Bayern y será una baja sensible en el duelo directo por la cima de la tabla de posiciones en la Champions League.

Clave contra Friburgo

A pesar del desgaste por el viaje desde Estados Unidos, Kompany reveló los planes que tiene con Luis Díaz para el partido contra Friburgo por la fecha 11 de la Bundesliga.

"Para él, la gestión de la carga de trabajo es impensable mañana. Tiene que ayudarnos con su energía y jugar el mayor tiempo posible“, indicó en rueda de prensa.

El estratega belga aseguró que todavía no le da importancia al duelo contra Arsenal por Champions, pues primero quiere mantener el invicto en el torneo local.

“Los chicos llegan al partido contra el Friburgo con mucha energía. La mayoría jugó hace cuatro días. Queremos ganar el partido y aún no pensamos en el Arsenal”, completó.

Luis Díaz jugó el pasado martes en la victoria de la Selección Colombia sobre Australia (3-0) y fue el autor de uno de los goles tras una desafortunada salida del arquero rival que le dejó el balón de frente al arco a los 89 minutos.

Ese fue su cuarto gol en los últimos cinco partidos: le marcó doblete al PSG, anotó ante Unión Berlín y se pronunció en las redes defendiendo la camiseta de la Tricolor.

Obligación para el Bayern Múnich

Esa racha la quiere mantener ante el Friburgo, un partido que no debería representar mayores riesgos para el actual líder del campeonato.

Kompany espera una sacudida por parte de sus dirigidos, luego de haber empatado contra Unión Berlín antes del parón internacional.

“Lo cierto es que tenemos un presupuesto mayor que el Friburgo. Tenemos jugadores con más experiencia. No quiero usar eso como excusa. No hubo decepción en nuestro equipo; todos los chicos se clasificaron para el Mundial y regresan con buenas sensaciones. Claro que me hubiera gustado tener a los jugadores conmigo toda la semana, pero estamos acostumbrados a ello”, sentenció.