Suscribirse

Deportes

La novedad confirmada de Luis Díaz que dio Bayern Múnich tras estar con Selección Colombia

En Alemania ya se reportó el hecho como uno de los más importantes del entrenamiento de este jueves, 20 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 6:07 p. m.
Luis Díaz remata el 2025 con acción en Bayer Múnich.
Luis Díaz remata el 2025 con acción en Bayer Múnich. | Foto: NurPhoto via AFP

Luis Díaz es el jugador de mayor relevancia en Colombia, pero para Bayern Múnich también es sumamente importante por lo hecho en el inicio de la actual temporada.

Justo por eso es que el cuadro rojo celebra su presencia de nuevo en Alemania, luego de lo que fue su participación con la Tricolor en la más reciente fecha de amistosos FIFA.

El combinado bávaro ha reportado este jueves, 20 de noviembre, la novedad del regreso a los entrenamientos de Lucho, Harry Kane y demás requeridos por sus países.

“¡Bienvenidos de nuevo, chicos! ¡Los jugadores de nuestra selección nacional han vuelto a los entrenamientos!”, escribieron junto a un video.

Además de esto, la práctica estuvo abierta al público y allí estuvo el colombiano recibiendo el calor de la afición que le pidió fotos y autógrafos.

Luis Díaz fue recibido por la afición del Bayern Múnich tras la doble fecha de amistosos FIFA.
Luis Díaz fue recibido por la afición del Bayern Múnich tras la doble fecha de amistosos FIFA. | Foto: Tomada X @FCBayern

Díaz Marulanda se preparó con normalidad en la sede deportiva de los rojos, en busca de tomar de nuevo la dinámica de las prácticas para el próximo partido de Bundesliga.

En el calendario aparece como el próximo rival Friburgo, al que se medirán en condición de local el sábado, 22 de noviembre, desde las 9:30 a.m.

Dicho juego contará con transmisión exclusiva para Colombia de la plataforma Disney+.

Contexto: El instante que nadie vio del golazo de Luis Díaz: cámara lo captó y suma más de 100.000 vistas

Hasta la fecha, tanto el rendimiento del guajiro, así como el de su equipo, es casi que impecable en Europa. Ya llegan a ser denominados como el mejor club del mundo en la actualidad.

Por Bundesliga han hilado nueve de diez triunfos posibles. Su único revés, por decirlo de alguna forma, fue en la jornada anterior cuando empataron con Unión Berlín.

Lo hecho en Champions League y Copa de Alemania es de destacar. Allí han sobrepasado a clubes de peso como Chelsea y PSG, lo que amplía su favoritismo para el fin de la campaña actual.

Contexto: Intento de imitar la obra maestra de Luis Díaz acabó así: compañero del Bayern Múnich lo hizo

De Luis Díaz se espera que este pueda volver a ser titular con Bayern, tal y como lo ha sido en la mayoría de juegos del rentado local.

Tan solo una vez Vincent Kompany lo llevó al banco al cafetero; en el resto de oportunidades lo usó y este le respondió con aporte a la zona de ataque materializado en 11 goles y 5 asistencias.

Despedida de 2025 en Bayern Múnich

Tras cumplir sus obligaciones con la Selección Colombia, el guajiro deberá regresar en cuestión de horas a la disciplina del Bayern Múnich.

Allí tendrá competencia hasta el 21 de diciembre, fecha en la que comenzará un breve parón por las festividades navideñas.

Luis Díaz durante el partido ante Unión Berlín.
Luis Díaz prepara el cierre del año junto al Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Desde este fin de semana y durante el mes siguiente, el colombiano podría disputar hasta siete partidos con el club bávaro.

El único encuentro que se perderá obligatoriamente será el de la próxima semana en la Champions League frente al Arsenal, debido a la expulsión que recibió en la jornada anterior contra el PSG.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichAlemania

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.