Agridulce día de Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: Unión Berlín le echó al piso andar ideal

Terminó la racha perfecta que llevaba Bayern Múnich y Luis Díaz en Alemania. Este sábado ante Unión Berlín, los bávaros no pudieron irse nunca en ventaja en el marcador.

Al término del compromiso el resultado fue de 2-2, luego de la anotación del empate a uno que fue obra de Luis Díaz y el del final a cargo de Harry Kane.

Adicional a esto, a Bayern le jugó en contra el error que tuvo Manuel Neuer durante el primer gol de su rival. Por debajo de su humanidad al alemán se le coló un balón que fue el 1-0 parcial.

📸 - MANUEL NEUER WITH ONE OF THE WORST MISTAKES OF HIS ENTIRE CAREER! pic.twitter.com/tsxwqCaOmp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 8, 2025

Con dicho resultado, el conjunto que dirige Vincent Kompany sufrió el primer revés de en la campaña 2025/2026.

A lo largo de las primeras nueve fechas se mostró una máquina de fútbol al ganar los 27 puntos que disputó, incluyendo el clásico ante Borussia Dortmund.

Esta vez no pudo ser así; el rival de turno lo complicó desde los primeros minutos del juego y, adicionalmente, parece que la seguidilla de partidos le quitó, por primera vez, la lucidez al Bayern.

Ahora, el onceno rojo entrará en un periodo de descanso de sus obligaciones por el parón de selecciones que hay por la fecha Fifa.

Varias de sus estrellas seguirán en acción con sus respectivas selecciones, mientras que los que se queden ajustarán para afrontar la mitad de la campaña una vez termine ese periodo de unas dos semanas.

Luis Díaz se despide de Bayern Múnich de manera temporal para ir a Selección Colombia. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Hacia el 22 de noviembre, Bayern recibirá como local a Friburgo en Allianz Arena. A los pocos días, tendrán el reto de Arsenal por Champions League.

Para ese juego ante los de Londres no podrán contar con el colombiano, quien vio la roja frente a PSG y deberá pagar su sanción impuesta por UEFA.

Díaz descrestó en Alemania con su golazo

Un balón que parecía perdido cerca de la línea final fue recuperado, y tras esa acción, el guajiro encaró para rematar al ángulo más cerrado, donde terminó marcando el gol del empate ante el Union Berlin.

En resumen, toda la jugada fue de altísima calidad: desde que realizó la pared con un compañero, impidió que el balón saliera del campo, se midió ante los defensores para generar su propio espacio y, finalmente, ejecutó un disparo impecable que acabó en el fondo del arco rival.

Su gesto con las manos reflejó la alegría de anotar su sexto gol desde que llegó a Alemania.

En su decimosexta titularidad con los bávaros, volvió a confirmar que el Bayern acertó plenamente al ficharlo desde el Liverpool.

Con tres goles en sus dos últimos partidos ―en torneos distintos―, Luis Díaz se unirá a la Selección Colombia en un gran momento.

Tras disputar el encuentro de la fecha 10 con el Bayern, el colombiano tomará rumbo hacia Estados Unidos.

Luis Díaz celebrando un gol y recibiendo el abrazo de sus compañeros. | Foto: Getty Images

Allí, la Tricolor enfrentará a Australia (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (18 de noviembre) para cerrar el año, luego de haberse medido en octubre a México (0-4) y Canadá (0-0).