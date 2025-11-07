Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora exacta y canal para ver jugar a Luis Díaz en Bundesliga

Bayern Múnich estará en acción durante este sábado por Bundesliga, luego de haber jugado a mitad de semana un duro partido con PSG, por Champions League.

Luis Díaz apunta a reaparecer como titular en el certamen local tras haber sido llevado al banco por su entrenador, Vincent Kompany, ante Bayer Leverkusen en la jornada anterior.

Luis Díaz entrando desde el banco de suplentes en el Bayern Múnich vs. Leverkusen. | Foto: Corbis via Getty Images

Además de eso, es que Lucho no completó el partido de Liga de Campeones por haber salido expulsado, lo que aumentas las posibilidades de volver a la acción este 8 de noviembre.

El respaldo del entrenador belga al cafetero es total. En la más reciente rueda de prensa ha dicho: “Luis Díaz ha necesitado muy poco tiempo para adaptarse y siempre está en forma”.

En lo corrido de la campaña actual a Lucho se le ha visto en un estado de forma inmejorable. Ha tenido participación en nueve juegos, con la misma cantidad de aporte para goles (5) y asistencias (4).

Su calificación promedio es de 7.8 puntos, que confirma la llegada triunfal que ha tenido tras pasar de Liverpool a Bayern Múnich.

Este fin de semana el rival de turno parece ser uno que no le proporcione mayores problemas a Bayern para ganar. Es puesto 10 de la tabla de posiciones con 11 unidades.

Los de Múnich tras nueve juegos completan puntaje perfecto, con 27 puntos de 27 posibles y una diferencia de gol positiva de +29.

Análisis de Unión Berlin por Kompany

Cuando arribó el belga a la dirección técnica de los rojos, la noticia generó sorpresa y dudas, pues no se sabía si era el candidato ideal para llevar las riendas del gigante alemán.

Desde la campaña anterior a Kompany se le ha visto afianzarse allí. El buen rendimiento lo avala y los títulos le suman créditos a su gestión.

Luis Díaz sabrá si vuelve en la fecha 10 de Bundesliga a la titularidad por decisión de Vincent Kompany | Foto: AFP y Captura YouTube Bayern Múnich (LIVE 🔴 Pressetalk vor Union Berlin - FC Bayern | Bundesliga – 10. Spieltag)

Este viernes a horas de un nuevo partido hizo el análisis frente a los medios de comunicación del conjunto de Berlin

“La fortaleza del Union en casa es evidente. Son un equipo compacto, fuertes en la entrada, con jugadores rápidos, mucha experiencia, defienden los centros de maravilla y presionan el balón inmediatamente”, destacó el belga.

“Es similar al Colonia: tienen fortalezas parecidas como colectivo, son muy valientes y compactos. Y luego están los delanteros, que marcan muchos goles”, ponderó.

“Es una inercia de equipo, creen en sí mismos; eso es lo que los caracteriza. Además, como empataron contra nosotros el año pasado, llegarán con la máxima motivación. Sigue siendo un desafío apasionante, igual que el PSG. Tenemos que prepararnos mentalmente para ello”, palpitó sobre las horas previas al juego.

Hora y canal para ver en vivo

Union Berlin vs. Bayern Múnich

Fecha 10 - Bundesliga

Hora: 9:30 a.m.

Canal: ESPN y Disney+