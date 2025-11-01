Vincent Kompany da la sorpresa con Luis Díaz y toma decisión para el juego contra el Leverkusen

Este sábado, 1 de noviembre, Bayern Múnich y Bayer Leverkusen se enfrentarán en el Allianz Arena de Múnich por la novena fecha de la Bundesliga 2025-26. El encuentro comenzará a las 12:30 p.m., hora Colombia y podrá seguirse a través de Disney+ y ESPN. En otros mercados, la transmisión estará disponible por Amazón Prime Video, DAZN y Sky Sports.

Bayern llega a este duelo con una racha notable; encadena varias victorias consecutivas en liga y en la Copa de Alemania, lo que lo mantiene como líder sólido del campeonato alemán. Su estilo se ha caracterizado por presión alta, velocidad en ataque y efectividad frente al arco rival.

Por su parte, Bayer Leverkusen afronta el partido con algunas bajas importantes, pero con la intención de sumar puntos como visitante y mantenerse competitivo en la parte alta de la tabla.

Luis Diaz y su rol en Bayern

El jugador ha tenido un arranque de temporada destacado con el Bayern. El extremo colombiano ha contribuido con golpes y asistencias en Bundesliga y Copa de Alemania, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo.

En la más reciente victoria por 4-1 frente al Colonia en la Copa de Alemania, Diaz anotó un gol y fue clave en la creación de juego por la banda izquierda. Además, fue nominado al premio de mejor jugador del mes de la Bundesliga, un reconocimiento a su impacto inmediato en el equipo.

Aunque el cuerpo técnico del Bayern, encabezado por Vincent Kompany, aseguró que Diaz estaba en condiciones óptimas para este partido, sorprendió la decisión que tomó para el partido de este sábado.

Kompany había manifestado que el colombiano estaba disponible para ser parte del once inicial, lo que aumentaba la expectativa de que saliera de titular ante Leverkusen. Pero no fue así.

Al anunciar el once ideal se vieron grandes sorpresas en el equipo titular para enfrentar al Bayern Leverkusen en el Allianz Arena de Múnich. Ni Luis Díaz, hombre clave en el andamiaje del equipo, ni el delantero estrella y goleador Harry Kane, aparecen en el once inicialista. Michael Olise también irá al banquillo.

𝐓𝐎𝐃𝐎 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐎: 𝗔𝘀𝗶́ 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗟𝗲𝘃𝗲𝗿𝗸𝘂𝘀𝗲𝗻 🔴⚪ pic.twitter.com/aJ6HJ6OGEH — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 1, 2025

Diaz es clave en el sistema ofensivo de Kompany, participando con sus habilidades y generación de juego por banda izquierda. Por eso, se espera que el técnico lo tenga en carpeta para ingresar a lo largo del partido, ya que podría ser determinante para abrir espacios en el frente de ataque.