Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

Luis Díaz sigue haciendo de las suyas con Bayern Múnich. Este miércoles, 29 de octubre de 2025, el guajiro se reportó con gol y asistencia en la victoria de su equipo sobre Colonia, por la segunda ronda de la Copa de Alemania.

El marcador final fue goleada 4-1 del Bayern Múnich sobre Colonia, y Luis Díaz acabó siendo gran figura para su equipo. Ni siquiera un insólito fallo, mano a mano, borró la magnífica actuación que consiguió.

Fue en el segundo tiempo, cuando ya Bayern Múnich ganaba 2-1 gracias al propio Díaz y Harry Kane en la primera parte. Lucho hizo una destacada carrera desde mitad de cancha; se fue solo, mano a mano, contra el portero de Colonia, Ron-Robert Zieler, pero la terminó mandando a las nubes.

Lo que se perdió Luis Díaz... pic.twitter.com/gRsYZzHUsg — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) October 29, 2025

Díaz se repuso del fallo y dio una asistencia de categoría

Prueba de la jerarquía de Lucho fue que el fallo mano a mano contra el guardameta de Colonia no lo apagó. A los 72′ de partido, dentro del área, prefirió no definir, sino darle un pase de gol limpio a Michael Olise, quien decretó el 4-1 final.

¡ASISTENCIA DE LUCHO DÍAZ! El colombiano se la cedió a Olise, que marcó el 4-1 sobre Colonia en la Copa de Alemania.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JOe6hXaJqM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

El gol de Luis Díaz: ya suma en todas las competencias

Antes de todo, en el primer tiempo, Luis Díaz revivió al Bayern Múnich. Esto porque Colonia fue quien abrió el marcador del partido, a los 31′, gracias a Ragnar Ache. Parecía que el batacazo se podía dar en la Copa de Alemania.

Pero ahí apareció la categoría de Luis Díaz. A los 36′ se posicionó bien dentro del área y capturó un rebote que acabó convirtiendo en gol. Fue el 1-1 parcial que marcó el camino de la remontada a favor de los suyos.

Así las cosas, Luis Díaz sigue demostrando por qué es el refuerzo estrella de Bayern Múnich esta temporada. Ya marcó en todas las competencias y espera seguir figurando en lo que queda del curso.

¡Gol de Luis Díaz! Lo empata el Bayern. ⚽ pic.twitter.com/IUIaDNNaxc — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 29, 2025

Lo que sigue para Bayern Múnich

Bayern Múnich dejó en el camino al Colonia y avanzó de la segunda ronda en la Copa de Alemania. Ahora, Vincent Kompany y los suyos se preparan para un duelo clave, pues el siguiente partido los enfrenta contra Bayer Leverkusen por la novena fecha de la Bundesliga. Dicho juego será el 1 de noviembre.

Luis Díaz celebrando su gol ante Colonia por Copa de Alemania. Ahora se prepara para enfrentar a Bayer Leverkusen. | Foto: AP