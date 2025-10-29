Suscribirse

Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

Luis Díaz hizo gol, dio asistencia, y Bayern Múnich avanzó en la Copa de Alemania. Eso sí, tuvo un fallo que se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 10:07 p. m.
Luis Díaz vivió de todo en el Bayern Múnich vs. Colonia: gol, asistencia y un fallo insólito.
Luis Díaz sigue haciendo de las suyas con Bayern Múnich. Este miércoles, 29 de octubre de 2025, el guajiro se reportó con gol y asistencia en la victoria de su equipo sobre Colonia, por la segunda ronda de la Copa de Alemania.

El marcador final fue goleada 4-1 del Bayern Múnich sobre Colonia, y Luis Díaz acabó siendo gran figura para su equipo. Ni siquiera un insólito fallo, mano a mano, borró la magnífica actuación que consiguió.

Fue en el segundo tiempo, cuando ya Bayern Múnich ganaba 2-1 gracias al propio Díaz y Harry Kane en la primera parte. Lucho hizo una destacada carrera desde mitad de cancha; se fue solo, mano a mano, contra el portero de Colonia, Ron-Robert Zieler, pero la terminó mandando a las nubes.

Díaz se repuso del fallo y dio una asistencia de categoría

Prueba de la jerarquía de Lucho fue que el fallo mano a mano contra el guardameta de Colonia no lo apagó. A los 72′ de partido, dentro del área, prefirió no definir, sino darle un pase de gol limpio a Michael Olise, quien decretó el 4-1 final.

Contexto: Kompany se la aplicó a Luis Díaz: decisión es oficial en Copa de Alemania y no hay revés

El gol de Luis Díaz: ya suma en todas las competencias

Antes de todo, en el primer tiempo, Luis Díaz revivió al Bayern Múnich. Esto porque Colonia fue quien abrió el marcador del partido, a los 31′, gracias a Ragnar Ache. Parecía que el batacazo se podía dar en la Copa de Alemania.

Pero ahí apareció la categoría de Luis Díaz. A los 36′ se posicionó bien dentro del área y capturó un rebote que acabó convirtiendo en gol. Fue el 1-1 parcial que marcó el camino de la remontada a favor de los suyos.

Así las cosas, Luis Díaz sigue demostrando por qué es el refuerzo estrella de Bayern Múnich esta temporada. Ya marcó en todas las competencias y espera seguir figurando en lo que queda del curso.

Lo que sigue para Bayern Múnich

Bayern Múnich dejó en el camino al Colonia y avanzó de la segunda ronda en la Copa de Alemania. Ahora, Vincent Kompany y los suyos se preparan para un duelo clave, pues el siguiente partido los enfrenta contra Bayer Leverkusen por la novena fecha de la Bundesliga. Dicho juego será el 1 de noviembre.

Luis Díaz celebrando su gol ante Colonia por Copa de Alemania. Ahora se prepara para enfrentar a Bayer Leverkusen.
Luego, los bávaros viajarán a la capital de Francia para enfrentar al PSG. Será tres días después, el 4 de noviembre, y supone un reto importante para el Bayern Múnich de Luis Díaz. Deberán sacar jerarquía ante el vigente campeón de la Champions en ese mismo torneo.

