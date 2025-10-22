Luis Díaz no para de marcar goles con el Bayern Múnich. Este miércoles anotó su primer tanto por Champions League con la camiseta del conjunto alemán, en la goleada sobre Club Brujas.

A los 34 minutos de partido, el colombiano entró al área y sacó un riflazo que le rompió el arco al portero Nordin Jackers.

Aunque el balón iba dirigido hacia el centro, Lucho le metió tal potencia que golpeó en el horizontal y se metió con violencia al fondo de la red.

Su primera reacción fue girar y agradecerle a Konrad Laimer, quien le dio la asistencia segundos antes desde la zona izquierda.

MEDIA HORA DE JUEGO, TRES GOLES: ¡LUCHO DÍAZ Y UN MISIL DIRECTO PARA EL 3-0 DE BAYERN VS. BRUJAS!



Bayern Múnich, una máquina de goles

Para ese momento, Bayern Múnich ya tenía dos goles de ventaja en el marcador sobre Brujas.

Lennart Karl abrió la cuenta muy temprano con una jugada individual, y Harry Kane agrandó la diferencia antes del cuarto de hora.

Brujas trató de acomodar las fichas en defensa y tuvo unos minutos de tranquilidad, antes que Luis Díaz decretara el tercero con un fenomenal remate de derecha.

Este es el primer gol del guajiro en la Champions League 2025/26, pues hasta ahora solo había marcado en la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

Bayern Múnich atraviesa un gran momento bajo las órdenes de Vincent Kompany. Han ganado los 12 partidos disputados en la presente temporada, contando todas las competencias y rivales de peso como Chelsea o Borussia Dortmund.

Luis Díaz celebrando su golazo con el Bayern Múnich ante Club Brujas. | Foto: AP

Así reaccionó la prensa alemana

Luis Díaz, por su parte, agregó otra gran presentación a su lista de apariciones estelares en Europa. La prensa alemana no fue ajena a lo hecho por el guajiro y destacó la calidad del golazo que le marcó a Brujas en el Allianz Arena.

“¡Sigue la fiesta en Múnich! Díaz y Laimer se complementan de maravilla por la banda izquierda y hacen una pared. El último pase de Laimer permite a Díaz escaparse de su marcador, penetrar en el área por la izquierda, y Ordóñez no lo detiene lo suficiente", relataron en BILD.

Sobre el remate, escribieron: “El colombiano dispara alto y con fuerza contra la parte inferior del larguero, donde rebota hacia la red. El portero del Brujas, Jackers, no logra levantar los brazos a tiempo”.

Kicker, otro de los medios deportivos de Alemania, apuntó: “Una vez más, el Bayern Múnich lo tiene muy fácil. Laimer no pudo entrar por la izquierda y cedió a Díaz, quien, sin oposición de Ordóñez por la izquierda del área, dispara con la derecha. El disparo, desde unos doce metros, se cuela por encima de Jackers, rebota en la parte inferior del larguero y se mete en la red”.