Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver el partido de Luis Díaz en Champions League

Con un largo invicto a cuestas, el Bayern Múnich vuelve a la acción en la tercera fecha de la Champions League 2025/26.

El rival será Club Brujas, equipo que trae condimento especial por ser oriundo de la tierra que vio nacer al técnico Vincent Kompany.

Bayern vs. Brujas está programado para este miércoles, 22 de octubre, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión de TV correrá por cuenta de ESPN, aunque también se podrá ver por Disney+ en dispositivos móviles.

Luis Díaz apunta a ser titular en el esquema ofensivo del Bayern, acompañado por su principal socio Harry Kane y el francés Michael Olise.

Kompany celebra su renovación

En la previa al partido contra Brujas, Bayern Múnich anunció la extensión del contrato de Vincent Kompany y garantizó que su proceso se prolongará hasta el 2029.

Bajo sus órdenes, el conjunto bávaro lleva once victorias consecutivas en la presente temporada y domina todos los frentes que está disputando.

La tarea ahora será mantener este nivel y consolidar la idea de juego con las nuevas piezas que llegaron en el mercado de verano.

Luis Díaz ha sido determinante para esta nueva era del Bayern Múnich, marcando goles pero también asistiendo a Kane y haciendo despliegue físico para la presión alta que le pide Kompany.

Ante Brujas no será la excepción, más allá que parten como favoritos a quedarse con la victoria. “Brujas siempre es un equipo peligroso, pero respetamos a todos los rivales; la preparación siempre es la misma. La pregunta es: ¿Están los chicos en forma? ¿Tienen confianza? Se trata de ganar, de la mentalidad, pero lo que siempre nos queda es lo mismo: presionamos y seguimos adelante hasta el último minuto“, apuntó Kompany.

Para el técnico será vital mantener la intensidad y no conformarse con lo hecho hasta ahora. “El Club “Brujas es un equipo muy trabajador, muy belga. Ha conseguido buenos resultados en Europa de forma consistente. No es un rival fácil, es muy peligroso. Por eso es tan importante una buena preparación”, insistió.

Luis Díaz celebrando un gol junto a Harry Kane | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El técnico de Bayern Múnich Vincent Kompany dirige un entrenamiento previo al partido contra Club Brujas, el martes 21 de octubre de 2025, en Múnich. (Sven Hoppe/dpa vía AP) | Foto: AP

Kompany tiene un mal recuerdo de la afición de Brujas, pues sufrió insultos relacionados con racismo en el año 2021.

Sobre eso, respondió: “Es una pregunta muy difícil. Fui capitán de la selección nacional y jugué con ella durante 17 años. Y luego llegas a un lugar y te llaman a ti y a tu cuerpo técnico ‘mono pardo’; no es fácil”.

“No sé cómo explicarlo ahora mismo; solo pienso en el partido, no en esto. Después de ese partido, me quedé sin palabras, y cuatro años después, sigo sin palabras. Pero ahora solo me concentro en el partido de mañana y en la motivación para jugar”, completó.

