Anuncio oficial del Bayern Múnich: firma hasta 2029 y causa impacto en el futuro de Luis Díaz

Luis Díaz tiene técnico asegurado hasta mediados de 2029. Vincent Kompany fue renovado por el Bayern Múnich, como consecuencia de su espectacular inicio de temporada en la Bundesliga.

Los bávaros han disputado once partidos en la presente campaña y salieron victoriosos en cada uno de ellos. Ahora mismo marchan líderes del campeonato local, fueron campeones de la Supercopa de Alemania y apuntan a la clasificación directa a octavos de final de la Champions League.

Todo eso aceleró las negociaciones con Kompany, que llegó el año pasado y reconquistó el título de la Bundesliga como su primera piedra en el proyecto.

Aunque la continuidad del belga generó dudas entre la hinchada, todas las críticas se callaron a base de resultados.

Kompany ha creado un equipo potente en ataque, sacando la mejor versión de jugadores como Harry Kane, Michael Olise y el recién llegado Luis Díaz.

Vinny x FC Bayern ❤️🤍 pic.twitter.com/BNwcwXxWo6 — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2025

Las palabras de Kompany

El técnico del Bayern Múnich reaccionó emocionado a la extensión de su contrato hasta 2029 y aseguró que peleará por quedar en la historia del equipo más grande de Alemania.

“Entiendo la mentalidad del club, pero también la de los jugadores. Compartimos objetivos. Respeto mucho el pasado de este club. Solo quiero contribuir a un futuro igualmente exitoso. Quiero escribir historia juntos, donde la gente diga: esto es el Bayern y estamos orgullosos”, dijo a los medios oficiales del club.

Kompany expresó sus primeras sensaciones sobre este anuncio oficial. “Me siento agradecido, honrado y quiero agradecer al FC Bayern la confianza y el ambiente de trabajo que me han brindado desde el primer día. Siento que llevo aquí mucho más tiempo y que entiendo bien el club. Ha sido una gran experiencia hasta ahora; hemos comenzado un viaje maravilloso. Sigamos trabajando duro y celebremos muchos más éxito”, declaró.

El estreno de su nuevo contrato será este miércoles, enfrentando a Brujas por la fecha 3 de la Champions League. “Mi enfoque está un poco ambiguo en este momento. Solo quiero ganar mañana. Claro que estoy contento, pero por ahora quiero sumar los tres puntos en el próximo partido”, aseguró.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich. | Foto: AP

Las razones de su renovación

Max Eberl, director deportivo del Bayern, contó las razones por las que aceleraron la renovación de Vincent Kompany y aseguraron de una vez la continuidad del proyecto hasta 2029.

“Estoy encantado con esta extensión. Cuando fichamos a Vinny, teníamos claro nuestro camino compartido, y rápidamente demostró que impulsará al FC Bayern, tanto dentro como fuera del campo. Es una figura que une a jugadores, aficionados y a todos en el club, y queremos desarrollar algo con él a largo plazo”, argumentó.