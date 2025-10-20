En Bayern Múnich no paran de hablar de Luis Díaz: Upamecano lo mencionó y generó sorpresa

Luis Díaz sigue siendo el jugador sensación de Bayern Múnich en el inicio de la temporada de Bundesliga.

Durante el más reciente partido ante Borussia Dortmund no brilló; es más, su calificación fue la más baja para medios germanos como Bild.

A pesar de esto, el reconocimiento vino desde sus propios compañeros de equipo, quienes le resaltaron el compromiso tan alto que tiene con el cuadro rojo.

Luis Díaz aportó en la victoria del clásico a favor de Bayern Múnich. | Foto: Cortesía Bayern Múnich

De acuerdo al francés Dayot Upamecano, ver a una estrella como el guajiro haciendo lo que este hace es algo que califica como “maravilloso”.

Al término del partido, el galo aseveró que la victoria ajustada ante el clásico rival se dio por un trabajo conjunto.

“Creo que hoy hemos demostrado que somos un equipo, porque en la segunda mitad teníamos que defender juntos”, analizó.

Después de ello, fue que hizo mención del despliegue físico del goleador, así como también del extremo, quienes no bajaron el ritmo a pesar de ya estar en el fin del partido.

"Cuando ves a Luis (Díaz) o Harry (Kane) defender en el minuto 80, es maravilloso para nosotros los defensores ver esto”, resaltó.

Fue tal la admiración mostrada por Upamecano hacia sus compañeros que se atrevió a bromear con el inglés. En su comentario jocoso dijo que había que “tener cuidado”.

“Esperamos seguir así y seguir ganando los partidos. Hay que tener cuidado con Harry Kane, porque puede cambiar su lugar por defensa central”, completó.

Kane complacido por aporte de Díaz

Harry Kane es otra de las grandes estrellas de Bayern Múnich que en reiteradas ocasiones ha sido generoso con Lucho.

“Ha tenido un gran comienzo de temporada. Creo que es muy efectivo en las zonas de peligro”, dijo del aporte que les brinda Díaz al equipo en la delantera.

Harry Kane exaltó el aporte de Luis Díaz en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

“Trabaja duro por el equipo, defiende por el equipo. Tiene una gran actitud”, le reconoce el inglés al extremo guajiro.

Ha sido tal la forma de acoplarse del cafetero en su nuevo equipo, que Harry cree que los éxitos llegarán a lo largo de la temporada 2025/2026.

“Sí, ha sido un placer compartir el campo con él hasta ahora este año y, bueno, habrá muchos más buenos momentos juntos y grandes partidos juntos”, sumó.

A modo de consejo, el centro atacante de Bayern le mandó un mensaje directo a Díaz Marulanda para seguir demostrando que está hecho para la élite de Europa.

“Así que solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, seguir trabajando duro y, bueno, tiene un gran potencial y es realmente efectivo en las áreas clave”, completó.