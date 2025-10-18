Suscribirse

Deportes

Harry Kane vuelve a hacerlo con Luis Díaz: no se calló por clásico Bayern Múnich vs. Dortmund

El primer clásico del guajiro hizo que el referente del club hablase por el inicio de temporada que ha tenido el de Selección Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

19 de octubre de 2025, 12:57 a. m.
Harry Kane exaltó el aporte de Luis Díaz en Bayern Múnich
Harry Kane exaltó el aporte de Luis Díaz en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Este sábado, 18 de octubre, había mucha expectativa por ver a Luis Díaz entrando en acción en el primer clásico desde que llegó a la Bundesliga. Su rival era el Borussia Dortmund, un contrincante histórico con el que luchaban desde el principio por la cima de la tabla de posiciones.

Un compromiso que resultó más difícil de lo esperado para los rojos, pero que se logró resolver gracias a las individualidades del Bayern Múnich.

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund
Luis Díaz en su primer clásico alemán con Bayern Múnich | Foto: FC Bayern via Getty Images

Un resultado 2-1 disfrutaron los asistentes al estadio Allianz Arena, luego de las anotaciones de Harry Kane (22′) y Michael Olise (78′).

Lucho fue titular en el compromiso, como suele serlo desde que arribó a Múnich. Vincent Kompany le ha tenido plena confianza y después de la más reciente fecha FIFA lo refrendó.

El colombiano, a pesar de no anotar gol ante Dortmund, fue reconocido por sus compañeros de equipo por el aporte dado a lo largo de los 90 minutos.

Contexto: Luis Díaz ya tiene canción en Bayern Múnich: hinchas enloquecen por él y Harry Kane

Si bien la calificación del cafetero no fue la más alta, las estadísticas avalan al guajiro: tuvo un 77% de pases completados y tocó el balón unas 54 veces.

Kane volvió a hablar de Díaz

Haber mantenido ese alto nivel en su regreso a Bayern hizo que los elogios de parte de referentes del plantel se mantuvieran tras el juego de la fecha 7.

Harry Kane volvió a referirse al aporte que hace Lucho en el juego y fue más que generoso en las palabras que entregó a los medios de comunicación.

“Ha tenido un gran comienzo de temporada. Creo que es muy efectivo en las zonas de peligro”, dijo del aporte que les brinda Díaz al equipo en la delantera.

“Trabaja duro por el equipo, defiende por el equipo. Tiene una gran actitud”, le reconoce el inglés al extremo guajiro.

Ha sido tal la forma de acoplarse del cafetero en su nuevo equipo, que Harry cree que los éxitos llegarán a lo largo de la temporada 2025/2026.

Contexto: Virgil Van Dijk sigue inconforme por salida de Luis Díaz de Liverpool: avisó a los nuevos

“Sí, ha sido un placer compartir el campo con él hasta ahora este año y, bueno, habrá muchos más buenos momentos juntos y grandes partidos juntos”, sumó.

A modo de consejo, el centro atacante de Bayern le mandó un mensaje directo a Díaz Marulanda para seguir demostrando que está hecho para la élite de Europa.

“Así que solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, seguir trabajando duro y, bueno, tiene un gran potencial y es realmente efectivo en las áreas clave”, completó.

Históricos también reconocen a Lucho

Philipp Lahm, un histórico de la selección de Alemania y Bayern Múnich también fue generoso con sus palabras hacia Lucho.

En la previa del clásico le reconoció al colombiano varias bondades que le ve: “Es un grandísimo jugador. Ya lo demostró en el Liverpool y lo que me gusta sobre todo es su mentalidad".

Luis Díaz sumará su quinto juego como titular en Bundesliga, con Bayern Múnich
Luis Díaz es uno de los jugadores sensación en Bundesliga. | Foto: Getty Images

También cree que no solo se trata de lo ofensivo; también hay aportes para el equipo y eso es algo que vale la pena destacar.

“También me gusta su tarea defensiva; defiende bastante bien, y lo que me sorprendió positivamente fue su rápida adaptación a Alemania”, terminó Lahm.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se extendió la pesadilla de James Rodríguez: está tocando fondo con Club León en la Liga MX

2. Harry Kane vuelve a hacerlo con Luis Díaz: no se calló por clásico Bayern Múnich vs. Dortmund

3. Las imponentes imágenes que dejaron las multitudinarias protestas en contra de Donald Trump en EE. UU. bajo el lema ‘No Kings’

4. Stream Fighters 4: Se destapa si Karina García ganará la pelea contra Karely; vidente dio predicción

5. Petro asegura que lancha bombardeada era colombiana y pescador murió; exige explicaciones al gobierno Trump: “Un asesinato”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazHarry KaneBayern Múnich

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.