Este sábado, 18 de octubre, había mucha expectativa por ver a Luis Díaz entrando en acción en el primer clásico desde que llegó a la Bundesliga. Su rival era el Borussia Dortmund, un contrincante histórico con el que luchaban desde el principio por la cima de la tabla de posiciones.

Un compromiso que resultó más difícil de lo esperado para los rojos, pero que se logró resolver gracias a las individualidades del Bayern Múnich.

Luis Díaz en su primer clásico alemán con Bayern Múnich | Foto: FC Bayern via Getty Images

Un resultado 2-1 disfrutaron los asistentes al estadio Allianz Arena, luego de las anotaciones de Harry Kane (22′) y Michael Olise (78′).

Lucho fue titular en el compromiso, como suele serlo desde que arribó a Múnich. Vincent Kompany le ha tenido plena confianza y después de la más reciente fecha FIFA lo refrendó.

El colombiano, a pesar de no anotar gol ante Dortmund, fue reconocido por sus compañeros de equipo por el aporte dado a lo largo de los 90 minutos.

Si bien la calificación del cafetero no fue la más alta, las estadísticas avalan al guajiro: tuvo un 77% de pases completados y tocó el balón unas 54 veces.

Kane volvió a hablar de Díaz

Haber mantenido ese alto nivel en su regreso a Bayern hizo que los elogios de parte de referentes del plantel se mantuvieran tras el juego de la fecha 7.

Harry Kane volvió a referirse al aporte que hace Lucho en el juego y fue más que generoso en las palabras que entregó a los medios de comunicación.

Harry Kane elogia a Luis Díaz por su gran comienzo de temporada y su efectividad en las áreas peligrosas ⚽️👊🏻🇨🇴



🎥: @SergioMaos pic.twitter.com/xfGP8I0dXx — AS México (@ASMexico) October 18, 2025

“Ha tenido un gran comienzo de temporada. Creo que es muy efectivo en las zonas de peligro”, dijo del aporte que les brinda Díaz al equipo en la delantera.

“Trabaja duro por el equipo, defiende por el equipo. Tiene una gran actitud”, le reconoce el inglés al extremo guajiro.

Ha sido tal la forma de acoplarse del cafetero en su nuevo equipo, que Harry cree que los éxitos llegarán a lo largo de la temporada 2025/2026.

“Sí, ha sido un placer compartir el campo con él hasta ahora este año y, bueno, habrá muchos más buenos momentos juntos y grandes partidos juntos”, sumó.

A modo de consejo, el centro atacante de Bayern le mandó un mensaje directo a Díaz Marulanda para seguir demostrando que está hecho para la élite de Europa.

“Así que solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, seguir trabajando duro y, bueno, tiene un gran potencial y es realmente efectivo en las áreas clave”, completó.

Históricos también reconocen a Lucho

Philipp Lahm, un histórico de la selección de Alemania y Bayern Múnich también fue generoso con sus palabras hacia Lucho.

En la previa del clásico le reconoció al colombiano varias bondades que le ve: “Es un grandísimo jugador. Ya lo demostró en el Liverpool y lo que me gusta sobre todo es su mentalidad".

Luis Díaz es uno de los jugadores sensación en Bundesliga. | Foto: Getty Images

También cree que no solo se trata de lo ofensivo; también hay aportes para el equipo y eso es algo que vale la pena destacar.