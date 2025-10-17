Virgil Van Dijk sigue inconforme por salida de Luis Díaz de Liverpool: avisó a los nuevos

Un muy complejo inicio de temporada ha tenido Liverpool tras la venta de figuras de su plantel como Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold y Darwin Núñez.

A quien más parecen estar extrañando es al extremo de Selección Colombia, quien llegó a Bayern Múnich, donde la está rompiendo sin necesidad de meses de adaptación.

Esa salida del cafetero se dio, en parte, por el deseo del entrenador, Arne Slot, de conformar una nómina que tuviera en su mayoría jugadores de Europa.

Luis Díaz salió del Liverpool para dar paso a Florian Wirtz, quien no lo equipara en el inicio de la temporada. | Foto: Getty Images

Florian Wirtz, alemán, es a quien le han designado que sería el reemplazo natural de Díaz, sin embargo, este no ha hecho ni el 50% de lo que ya aportó el colombiano en su nuevo club.

Se han visto destellos del germano que le costó a los reds 116 millones de libras, pero nada como lo que ya estaba acostumbrado a ver el aficionado de parte de Díaz.

Justamente, a raíz de esas críticas que se han posado sobre las nuevas millonarias incorporaciones de los rojos, es que ha hablado el capitán, Virgil Van Dijk.

Análisis del capitán de Liverpool

En una entrevista reciente que dio a Liverpool Echo, el central y referente de la interna de los de Merseyside hizo un análisis de la partida de los ya mencionados.

Frentero aceptó de entrada que “hemos perdido mucha calidad que era fundamental en los últimos años”.

Adicional a esto, también lanzó un aviso a los nuevos jugadores con los que cuenta el equipo de la Premier League.

Virgil van Dijk es uno de los referentes del plantel de Liverpool. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

“Las incorporaciones son buenas, pero no son realmente nuevas caras, porque básicamente reemplazan a los que se fueron”, agregó al análisis.

En busca de arroparlos para que no se sientan presionados por lo hecho por sus antecesores, apuntó: “Nos llevará tiempo volver a encontrar el equilibrio que teníamos”.

Posterior a esto, hizo una autocrítica como capitán sobre la mejora que deberá tener para levantar su nivel en Premier y Champions League.

“Sabemos que no hemos estado al nivel que se espera de nosotros... todos tenemos que dar más”, sentenció.

Al directo reemplazante de Lucho Díaz le mandó un mensaje en el que le dio a entender que le sigue teniendo plena confianza para brillar.

“Jugadores como Isak o Wirtz necesitan más tiempo. No es fácil llegar a un club como el Liverpool y rendir desde el primer día”, se compadeció.

“Lo más importante es la cultura del Liverpool, trabajar duro y hacerlo por la afición. La calidad está ahí, pero las garantías no...”, terminó Van Dijk.

De vuelta al ruedo

Para recobrar la confianza que se haya perdido en Liverpool previo a la doble fecha FIFA de amistosos que se tuvo, este fin de semana se enfrentan con Manchester United.

Dicho clásico de los más importantes en Inglaterra marcará para el exequipo de Díaz si siguen de capa caída, o es el inicio de su recuperación.

Plantel de Liverpool, ya sin Luis Díaz. | Foto: CameraSport via Getty Images

Ese juego en mención se dará desde las 10:30 p.m. del próximo domingo, 19 de octubre, y será válido por la fecha 8.