Virgil van Dijk conmueve al mundo entero por gesto con los hijos de Diogo Jota: homenaje en Liverpool

Además, en Anfield hubo un homenaje al fallecido jugador portugués, cuyo deceso consternó a todo el planeta.

Redacción Deportes
27 de diciembre de 2025, 6:04 p. m.
Homenaje en Liverpool a Diogo Jota: sus hijos fueron protagonistas en Anfield.
Foto: Getty Images / X - @TheRedmenTV

Liverpool se encarga de tener más que presente a Diogo Jota, el portugués que era jugador red y que falleció el 3 de julio de 2025, tras un fatal accidente automovilístico, junto a su hermano André Silva. Este sábado, 27 de diciembre, Anfield fue una fiesta en memoria de Diogo.

El cuadro de Liverpool recibió a Wolverhampton, por la fecha 18 de la Premier League, y dos de los hijos de Diogo Jota, Dinis y Duarte, salieron a la grama de Anfield de la mano del plantel titular. A la par, en las gradas, se veía la cara de Diogo y un homenaje a la memoria del portugués.

Pero ahí no para la cosa, pues se hizo viral el defensor Virgil van Dijk, que compartió con Diogo Jota en Liverpool, jugando con Dinis y Duarte en Anfield. Unos pequeños toques con el balón, pero un eterno gesto para la historia de la Premier League.

Rute Cardoso, esposa del fallecido Diogo Jota, observaba a lo lejos cómo sus hijos compartían con el plantel de Liverpool, encabezados por Virgil.

“Dos de los hijos de Diogo Jota, Dinis y Duarte, así como miembros de la familia, son mascotas antes del partido entre los clubes ingleses de su padre”, escribió el cuadro de Anfield en su web oficial.

Liverpool: homenaje a Diogo Jota y victoria sobre los Wolves

Ya en cuanto a lo deportivo, Liverpool venció a Wolverhampton por 2-1 y se volvió a colocar en la pelea de la parte alta. Los reds intenta recuperar los puntos y juegos perdidos, aunque parezca una tarea compleja.

Ryan Gravenberch (41′) abrió el marcador, asistido por su compatriota Jeremie Frimpong, segundos antes de que el alemán Florian Wirtz (42′) anotase su primer gol con el Liverpool.

El uruguayo Santiago Bueno recortó justo después del descanso (51′) pero los tres puntos se quedaron en Liverpool, que pasa a ocupar provisionalmente la cuarta posición (32 pts), dentro de la zona de Liga de Campeones.

Por su parte, el Bournemouth (15º) perdió 4-1 en Brentford (9º) y alarga a nueve la serie de partidos sin victoria (5 derrotas y 4 empates). También perdió el West Ham (18º), derrotado en su cancha 1-0 contra el Fulham (10º), tras un solitario gol del mexicano Raúl Jiménez (85′).

*Con información de AFP

