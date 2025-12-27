Deportes

La tabla en Premier League tras apretados resultados de Arsenal y Manchester City: Liverpool sonríe

Se apretó la parte alta, donde el líder apenas le saca dos puntos al segundo. Arde la Premier League.

27 de diciembre de 2025, 5:23 p. m.
Se mueve la tabla de posiciones en Premier League.
Este sábado, 27 de diciembre de 2025, tuvo continuidad la fecha 18 de la Premier League. Se jugaron varios partidos, y los más destacados hasta ahora fueron los siguientes:

  • Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City
  • Liverpool 2 - 1 Wolves
  • Arsenal 2 - 1 Brighton

A partir de las 12:30 p.m. (hora colombiana) arrancará el juego entre Chelsea y Aston Villa. Será clave en la parte alta, pero ninguno ocupará el liderato en la tabla de posiciones de la competencia.

Tabla de posiciones en Premier League

Así las cosas, Arsenal continúa como líder con 42 puntos. Le sigue Manchester City con 40 y el top tres lo cierra Aston Villa que suma 36 unidades. Liverpool, por su parte, asoma cuarto y empieza a recuperar terreno perdido (32).

Aunque Arsenal, Manchester City y Liverpool ganaron, les acabó costando un poco más de lo previsto. Fueron victorias apretadas, con un gol de diferencia y con sus rivales tratando de amargarles el camino.

Rayan Cherki rescató al Manchester City

Hasta el minuto 83 del partido entre Nottingham Forest y Manchester City, el marcador iba 1-1. Eso se terminó gracias a Rayan Cherki, quien decretó el 2-1 a favor de los de Guardiola y puso sobre la mesa tres puntos cruciales.

Este partido fue antes de que Arsenal tuviera acción, por lo que Manchester City fue líder durante unos instantes gracias a la diferencia de gol. Sin embargo, los gunners hicieron la tarea y siguen arriba.

Brighton puso a sufrir más de la cuenta a Arsenal

Es cierto que Arsenal, al 52′, ya lo ganaba 2-0 gracias a los tantos de Martin Ødegaard y un gol en contra del delantero del Brighton, Georginio Rutter. Sin embargo, los visitantes, porque el juego se llevó a cabo en el Emirates Stadium, apretaron todo.

A los 64′, Diego Gómez descontó y puso el 2-1 que colocó un poco sobre las cuerdas a Arsenal. Sin embargo, y aunque los gunners no concretaron más, todo acabó en ese marcador.

Wolves se hunde en una crisis sin fin: Liverpool, otra vez, lo sentencia

Por último, en los duelos destacados de este sábado hasta ahora, Liverpool venció en Anfield a Wolverhampton por 2-1. Gravenberch (41′) y Wirtz (42′) pusieron los goles para los reds, mientras que Santiago Bueno descontó en Wolves.

Y la crisis no para en el elenco de Wolverhampton. Son últimos en la tabla, tienen solo 2 puntos, no han ganado ni un solo juego en la temporada y parece que el descenso será una realidad, al menos hasta ahora. Están a 17 puntos de la salvación.

