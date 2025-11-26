Completamente inexplicable el rendimiento de Liverpool hasta la fecha en la temporada 2025/2026. De ese equipo arrollador que tenía el año pasado, poco y nada queda con Arne Slot a la cabeza.

Múltiples errores le han costado al cuadro red puntos en Premier, así como también en Champions League, donde entró en acción este miércoles, frente a PSV.

Una muestra clara de que sigue sin encontrarse el onceno de Anfield, fue el penal que generó su capitán, Virgil Van Dijk, al poner la mano en alto y dejar que el balón le impactara para que se decretara penal a favor del rival.

La supuesta intensión que tenía el zaguero era que le pitaran la falta, pero todo acabó en un blooper, cuando el juez central decretó que dicha jugada de baloncesto era penal en favor de los visitantes.

Aunque el defensa le protestara al juez José Hernández para que este cambiase la decisión, este decidió mantenerse en su postura y otorgó cobro a los de Países Bajos.

Al remate fue el experimentado croata, Ivan Perišić, quien ejecutó a la perfección para el 0-1 en Inglaterra. Arne Slot, DT de los rojos, quedó perplejo ante la secuencia que le daba la derrota parcial.

Ese gol temprano que vivió Liverpool le sacó del interior su furia para ir en busca de una anotación que los dejase con el empate antes del término de los 45′ iniciales.

Dominik Szoboszlai fue quien logró ese cometido del descuento de Liverpool. 10 minutos exactos después de haber visto caer su arco, el húngaro se inventó una jugada para dar la paridad al marcador.

Van Dijk también lo intentó sobre el minuto 32, pero su remate quedó estrellado en el palo. Dicho desaprovechamiento de una jugada clara condenó a los ingleses a esperar a la segunda parte.

Reacciones del mundo a la acción de Van Dijk

Después de lo sucedido, las reacciones del mundo fútbol no se hicieron esperar. Es más, algunos datos fueron condenatorios en contra del defensor central de Liverpool.

Goal Post compartió el video y describió la jugada al detalle antes del remate que acabó en gol de PSV.

“Virgil van Dijk, sancionado por mano — ¡El PSV tiene una gran oportunidad desde el punto de penalti! Perišić entra en acción…“, indicaron

Opta Analyst fue uno de los perfiles que sacó a relucir una estadística nefasta del capitán red: “Ese fue el tercer penalti que Virgil van Dijk ha concedido en todas las competiciones esta temporada. Es más que cualquier otro jugador de la Premier League”.