Qué canal pasa Liverpool vs. PSV: partido decisivo para Arne Slot en la Champions League

De la gloria al abismo en menos de seis meses. Luego de que Liverpool se coronara campeón en la Premier League la temporada pasada con Luis Díaz a bordo, hubo una serie de cambios que lo tienen en medio de una tormenta. Cuando la prensa especializada de Europa lo daba como favorito en la Champions, las cosas fueron diferentes y ahora sufre más de la cuenta en la fase liga.

Liverpool llega a la quinta fecha de la Champions League ubicado en la décima posición en la tabla con tres partidos ganados y uno perdido y nueve puntos. La victoria de los ‘Reds’ ante el PSV resulta casi que obligatoria para acercarse a los primeros lugares y explorar una posibilidad para clasificar directamente a los octavos de final.

No solo eso, sino que el triunfo en el torneo europeo resulta clave para que Arne Slot tome un respiro en la dirección técnica, pues en la Premier League no la pasa bien y está fuera, incluso, de la competencia europea el próximo año. La prensa inglesa está sobre el entrenador neerlandés y los tres puntos ante el PSV en Anfield es vital para su continuidad.

Arne Slot, entre críticas por el rendimiento de Liverpool | Foto: Getty Images

En la Premier las cosas tampoco van bien y en 12 partidos jugados es 12° con 18 puntos, casi que sepultando sus posibilidades de título esta temporada en Inglaterra. En su más reciente presentación, cayó 3-0 ante Nottingham Forest de local y antes el Manchester City lo goleó 3-0 en Etihad Stadium. Sin duda que la cita con el PSV le resulta fundamental a Arne Slot y sus jugadores.

Horario y canal para ver Liverpool vs. PSV

El partido Liverpool vs. PSV se jugará el próximo miércoles 26 de noviembre 2025 a partir de las 3:00 pm, hora colombiana. El juego se disputará en Anfield y tendrá transmisión por la señal convencional de ESPN para Latinoamérica, en sus transmisiones básicas, HD y dispositivos móviles. Asimismo, lo podrá seguir por las señales premium y estándar de Disney +.

Mohamed Salah reacciona a la derrota contra Nottingham Forest | Foto: AP

Este partido no tendrá los ojos puestos en el reemplazo de Luis Díaz que valió 150 millones de euros y hasta el momento no convence en Liverpool, el alemán Florian Wirtz, quien está lesionado. Por otra parte, se espera un buen desempeño de los delanteros Alexander Isak y Hugo Ekitike, quienes tampoco han cumplido con las expectativas.

Alineaciones Liverpool vs. PSV

Liverpool: Mamardashvili; Robertson, Van Dijk, Konaté, Jones; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah y Ekitike. DT: Arne Slot.