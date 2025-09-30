Suscribirse

Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

Las críticas aumentaron después de la derrota del pasado sábado contra Crystal Palace en la fecha 6 de la Premier League.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 1:16 p. m.
Wayne Rooney opinó sobre la derrota de Liverpool ante Crystal Palace
Wayne Rooney opinó sobre la derrota de Liverpool ante Crystal Palace | Foto: YouTube BBC Sport // Getty Images

Aún estando a cientos de kilómetros, el nombre de Luis Díaz sigue sonando en Liverpool. La derrota de los reds ante Crystal Palace desató críticas para Florian Wirtz y encendió el debate sobre la ausencia del atacante guajiro.

Liverpool pagó 134 millones de euros para ficharlo procedente del Bayer Leverkusen, justo antes que Lucho tomara rumbo hacia Múnich.

Contexto: Bayern Múnich se lanza por otro fichaje de lujo: temible goleador jugaría con Luis Díaz

Wirtz llegó como el gran fichaje del mercado para la Premier League, sin embargo, su nivel ha estado por debajo de las expectativas.

En seis partidos jugados por todas la liga local no tiene goles ni asistencias, situación que ya se ha tornado preocupante entre la hinchada. Wirtz heredó la camiseta número 7 de Luis Díaz, lo que hace inevitable la comparación.

Liverpool's Florian Wirtz looks on during the English Premier League soccer match between Liverpool and Everton at Anfield stadium in Liverpool, England, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Rui Vieira)
Florian Wirtz, volante ofensivo del Liverpool | Foto: AP

Wirtz no levanta

Arne Slot ha tratado de encontrarle su lugar en el campo, pero todavía no termina de engranar en la idea de juego.

Aunque Liverpool había sumado 15 puntos antes de su derrota contra Crystal Palace, dejó dudas en cuanto al rendimiento y salvó la papeleta en los últimos minutos.

Su aporte se hizo más evidente tras ceder el invicto. El alemán fue reemplazado a los 74 minutos para el ingreso de Federico Chiesa, quien terminaría marcando el gol del empate parcial.

Las críticas no tardaron en llegar y muchos usuarios de redes sociales compararon los números de Wirtz con lo que viene haciendo Luis Díaz en el Bayern Múnich.

El guajiro ha marcado cuatro goles en la Bundesliga y el pasado viernes dio asistencia a Harry Kane para redondear la goleada sobre Werder Bremen (4-0).

Contexto: Desde Barcelona dan razón real por la que no ficharon a Luis Díaz: Deco acabó los rumores

La opinión de Rooney

En Inglaterra es habitual que opinen los exjugadores y esta vez no fue la excepción. Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, se refirió a la situación de Florian Wirtz.

“Ha sido duro para él, no creo que se pueda negar. Buscará en su interior para intentar solucionarlo y descubrirlo. Creo que ha jugado bien, pero cuando fichas a tantos jugadores como lo ha hecho el Liverpool, y han fichado básicamente una línea delantera completamente nueva además de tener a Mo Salah allí, entonces todos están compitiendo”, declaró en su podcast.

Rooney añadió: “Creo que Wirtz es el que probablemente no lo está haciendo tan bien”.

“iene muchísimo talento, pero no veo dónde encajará en el equipo. Era mucho dinero y creo que Wirtz, de hecho, está dañando el equilibrio del Liverpool y su forma de jugar. Es un jugador de élite y estoy seguro de que mejorará, pero ha tenido un comienzo lento y creo que es innegable”.

Wirtz tendrá revancha este martes en la fecha 2 de la Champions League. A pesar de las críticas, en Inglaterra aseguran que será titular enfrentando al Galatasaray en Estambul.

Slot le dará el voto de confianza esperando que se destape y demuestre las razones por las que pusieron 134 millones sobre la mesa, además de sacrificar el puesto de Luis Díaz, al que siguen extrañando en Liverpool pese a la cantidad de fichajes que incorporaron en el último mercado.

