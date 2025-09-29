Bayern Múnich se lanza por otro fichaje de lujo: temible goleador jugaría con Luis Díaz

Bayern Múnich ya se está moviendo en el mercado de fichajes para el mes de enero. Harry Kane está teniendo un gran arranque de temporada, sin embargo, no tiene un jugador que pueda reemplazarlo cuando sea necesario.

Nicolas Jackson llegó a última hora en el cierre del mercado, pero Vincent Kompany lo viene usando como un extremo y no propiamente en la posición de delantero centro.

Los dueños del Bayern ya dejaron claro que no cometerán locuras, aunque sí pienzan aprovechar cualquier situación favorable para fichar.

Desde Italia informaron que el serbio Dušan Vlahović no renovará su contrato con Juventus y saldrá gratis una vez termine la presente temporada.

Dušan Vlahović, delantero de Juventus | Foto: LightRocket via Getty Images

Vlahović libre en 2026

En ese orden de ideas, Vlahović saldrá libre a mediados del próximo año y ya ha empezado a sonar para varios clubes importantes de Europa.

Bayern Múnich tocó la puerta del delantero serbio, que también está en los planes del Manchester United.

Según el periodista Fabrizio Romano, “Bayern está considerando fichar a un delantero más en 2026 y ha contactado con Dušan Vlahović para preguntarle sobre su situación (su contrato y el coste de un posible acuerdo)”.

“De momento, no hay oferta ni negociación. Se encuentra en fase de recopilación de información. Varios otros clubes también están atentos a Vlahović, quien se considera una oportunidad en un traspaso libre”, indicó el famoso comunicador italiano.

El nombre de Vlahović gusta entre los aficionados del Bayern Múnich, que están felices con el rendimiento de su equipo y sueñan con llevarse todos los títulos en la presente temporada.

La principal duda está puesta sobre el agotamiento de la plantilla. Los bávaros tienen una nómina corta en comparación con el resto de los gigantes de Europa y en algún momento llegarán las lesiones para complicar la gestión de Kompany.

Si Harry Kane llegara a sufrir un problema físico, en la nómina no hay un delantero de esas características para reemplazarlo.

Es ahí donde entra el nombre de Vlahović como oportunidad de mercado para empezarlo a negociar desde ya. Juventus estaría abierto a dejarlo salir en enero a cambio de una remuneración económica, otra de las alternativas que se manejan actualmente.

Harry Kane celebrando un gol junto a Luis Díaz en la Bundesliga | Foto: AP

¿Y si Kane se va?

La otra razón de este movimiento está relacionada con los rumores que surgieron la semana pasada en el diario BILD y que apuntan a una cláusula de salida en el contrato de Kane.

Según esa información, el delantero inglés puede volver a la Premier League por una cifra mucho menor a los 100 millones de euros que pagó el Bayern para ficharlo en 2023.

Eso los dejaría con la necesidad de comprar un delantero de trayectoria y Vlahović también puede cumplir ese rol.