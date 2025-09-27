Suscribirse

Luis Díaz no se calla: dejó mensaje en Bayern Múnich tras gol que le quitó la Bundesliga

Para el colombiano fue importante la manera en que pudo aportar frente a Werder Bremen. Sin embargo, fue realista sobre el resto de la temporada.

Redacción Deportes
27 de septiembre de 2025, 12:17 p. m.
Luis Díaz se mostró aplomado en sus declaraciones y con ganas de lograr cosas grandes en Bayern Múnich
Luis Díaz se mostró aplomado en sus declaraciones y con ganas de lograr cosas grandes en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Un día después del ‘gol’ de Luis Díaz con Bayern Múnich, sigue sin entenderse por qué la organización de la Bundesliga decidió dárselo a su compañero, Jonathan Tah.

En el recorrido del balón hacia el arco es evidente el toque en una de las piernas del guajiro, lo que lo hacía acreedor de la anotación.

Aunque los argumentos no son expuestos con claridad, el colombiano decidió bajarle los humos a la polémica con declaraciones cero polémicas al fin del juego en Múnich.

Luis Díaz tocó el balón, pero la Bundesliga terminó dándole el gol a otro colega de Bayern Múnich
Luis Díaz tocó el balón, pero la Bundesliga terminó dándole el gol a otro colega de Bayern Múnich | Foto: Getty Images / Captura transmisión (ESPN Deportes)

Dando la derecha a Tah, Lucho contestó que fue gran aportante del gol: “Lo del compañero fue más intencional en lo que quiso hacer, hizo el gesto para poder marcar el gol”.

A su vez, dio muestras de que el contacto en su pierna fue algo más accidental: “Después se encuentra con mi pie y eso sí no lo quería hacer”.

Concluyendo el tema, el guajiro no demostró que revistiera importancia a quién terminaron dándoselo: “Fue gol y fue importante para irnos arriba en el resultado, estoy feliz por ayudar al equipo”.

Contexto: Se acabó la paz en el Bayern Múnich de Luis Díaz: la hinchada estalló y lanzó dura protesta

Certero mensaje al Bayern

Dejando atrás el posible ego porque no le sumaran un gol a su cuenta personal, en las declaraciones fue certero al decir que piensa en grupo, y luego en lo personal.

Solo vengo a trabajar de buena manera, aportar mi granito de arena y estar mentalizado en lo que vengo a hacer“, apuntó.

Luis Díaz acompaña a Harry Kane en su celebración 100 con Bayern Múnich
Luis Díaz acompaña a Harry Kane en su celebración 100 con Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Adicional a esto se mostró comprometido con llevar a cabo la tarea en los torneos que tienen de principio a fin.

“Si en conjunto se logran los objetivos, es perfecto. Contento por el inicio de temporada y tenemos que seguir así. No hemos ganado nada, los pies sobre la tierra es fundamental para cosechar más triunfos”, sentenció.

Otro de los hechos importantes que dejó el juego fue la llegada del goleador del equipo a los 100 goles con la camiseta del Bayern.

Contexto: Decisión con Luis Díaz en Bayern se volvió costumbre: hay confirmación desde Alemania

“Justo estaban hablando de los goles de Harry. Que bueno hacer parte de esas estadísticas de él, es un hombre que marca cada partido y no se conforma, siempre quiere más. Es bueno que siga en esa tónica de marcar mucho porque vamos a necesitarlo. No todos tiene un goleador como él, es un privilegio jugar a su lado”, elogió a su compañero.

Demoledor triunfo del Bayern

Bayern de Múnich continuó con su hoja de servicios impecable, con un quinto triunfo en otras tantas jornadas, al golear 4-0 al Werder Bremen este viernes, en un partido donde Harry Kane firmó un doblete y alcanzó los 100 tantos con el equipo bávaro.

Con un pleno de 15 puntos y 22 goles a favor, por apenas 3 en contra, el Bayern está teniendo un inicio de temporada arrollador en la Bundesliga, lo que da confianza al equipo de Vincent Kompany antes de desplazarse a Chipre para jugar contra el Pafos la semana próxima por la 2ª jornada de la Liga de Campeones.

En la liga alemana, el Bayern saca cinco puntos al segundo, el Borussia Dortmund, que el sábado visita al Maguncia (13º).

Bayern Múnich vs. Werder Bremen fecha 5 de la Bundeslig
El Bayern Múnich sigue líder en solitario de la Bundesliga. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) | Foto: AFP

Jonathan Tah abrió la goleada ante Werder Bremen en el minuto 22 y Kane puso ya a resguardo al equipo local al transformar un penal justo antes del descanso.

En la segunda mitad, el astro inglés amplió la cuenta al concluir con éxito un contragolpe en el 65 y Konrad Laimer puso la cereza sobre el pastel en el 87 al anotar el 4-0 definitivo.

Kane firmó sus tantos 99 y 100 con Bayern de Múnich, en su partido número 104 con este club, al que llegó antes de la temporada 2023-2024.

En la tabla de goleadores, Kane se escapa ya con 10 tantos, con seis de ventaja sobre el grupo de jugadores igualados en la segunda posición.

*Con información de AFP.

