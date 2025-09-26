Bundesliga propina golpe a Luis Díaz: confusión por gol acabó en este comunicado oficial

A pesar de que el toque del balón con su rodilla fue claro, a Luis Díaz la Bundesliga decidió arrebatarle el gol marcado en la fecha 5.

En el resumen oficial del juego alojado en la página web de la competencia, estos no pusieron al colombiano, sino al defensor central, Jonathan Tah.

Momento exacto en el que Luis Díaz habla del gol con Tah ante Werder Bremen | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Jonathan Tah (22′), Harry Kane (45′/penalti, 65′) y Konrad Laimer (87′) marcaron los goles del equipo local", dijeron en la comunicación oficial.

Dicha determinación es un golpe directo a las estadísticas del guajiro, quien espera poder marcar una cifra de doble dígito en su primera campaña en Alemania.

Para refrendar que no le darían el tanto al guajiro, en otro apartado el certamen tituló: “Tah con el talón, Kane desde el punto penal”.

De esta manera, la cuenta goleadora de Lucho se mantiene en tres; luego de haberle marcado a RP Leipzig, FC Ausburg y Hamburgo SV.

En donde sí incrementaron las cifras de Díaz fue con las asistencias. Después de haber dado el pasegol para Harry Kane, el colombiano ya acumula triplete en este ítem.

Celebración en vano de Díaz

A pesar de que el balón tocó una extremidad del atacante colombiano, la Bundesliga se paró en la raya y dio el gol a Tah.

Díaz estaba tan seguro de que había sido anotación suya, que en la celebración le hace a su compañero de equipo el gesto de ‘yo la toqué’.

Gran recurso de Tah y Díaz con el desvío marca el 1-0. 🔥 pic.twitter.com/J3uLHpsIYS — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 26, 2025

En las tomas a través de la transmisión oficial se ve cómo el defensa da el taconazo, pero de no haberse dado el contacto con la rodilla de Díaz, no hubiera encontrado destino de arco el balón.

Relator y comentarista de ESPN también se dieron cuenta del error en el que estaban cayendo y se retractaron en plena transmisión.

Después de ver en varios ángulos la acción, se inclinaron por decir: “Termina siendo gol de Luis Díaz. Hay desvío, está muy claro”.

A pesar de que todo está grabado, la Bundesliga no quiso modificar su decisión y se mantuvo en que el anotador fue quien tocó primero vez la esférica.

“Tras un córner, Gnabry recuperó el balón y se lo pasó a Olise, cuyo potente centro fue colocado con maestría por Jonathan Glao Tah, de espaldas a la portería”, es como resumen la resolución sobre el anotador.

Calendario amplio para la revancha

Tras superar el reto de la semana, el Bayern afronta ahora un exigente calendario que marca su regreso a la Champions League.

El martes 30 de septiembre tendrá la fecha 2 en el certamen más prestigioso de clubes, visitando en Chipre al Pafos FC, equipo de segunda división, a partir de las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Luis Díaz sumó su quinto juego como titular en Bundesliga, con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Por la amplia diferencia de nivel entre ambos, se prevé un triunfo cómodo para los bávaros.

Después de ese compromiso, volverán a la Bundesliga, donde el 4 de octubre se medirán como visitantes ante Eintracht Frankfurt.

Más adelante, a mediados de octubre, llegará uno de los duelos más esperados: el clásico frente al Borussia Dortmund, actual escolta en la tabla.