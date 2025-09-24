Cláusula pone contra las cuerdas al Bayern Múnich: Luis Díaz sufriría dolorosa despedida

Justo cuando todo era alegría en el Bayern Múnich, aparece una noticia que perturba la paz al interior del camerino.

De acuerdo con el diario Bild, Harry Kane tiene serias posibilidades de activar una cláusula de salida y volver a la Premier League en el mes de enero.

El atacante británico tiene contrato hasta mediados de 2027; sin embargo, podría salir a cambio de unos 60 millones de euros.

Cabe recordar que el Bayern Múnich pagó 90 millones por su fichaje en 2023 y se ha convertido en una pieza indispensable para el andamiaje ofensivo de Vincent Kompany.

Harry Kane celebrando un gol junto a Luis Díaz en la Bundesliga | Foto: AP

Indispensable en el Bayern

Los hinchas del Bayern son los más preocupados con esa posibilidad de perder a su goleador, pues el equipo no cuenta con muchas herramientas en ataque y Kane es el eje de todo lo que sucede del medio campo hacia adelante.

“Cuando un jugador marca tantos goles y luego gana su primer título, no siempre se puede esperar que ayude en la defensa, que lo dé todo en cada entrenamiento. Bueno, a este nivel altísimo, quizás, pero no todos pueden hacerlo”, dijo Kompany sobre el desempeño de su goleador.

El técnico del Bayern está contento con el compromiso de Harry Kane en la presente temporada. “El hecho de que Harry, a pesar de todos estos goles, siga ayudando tanto en defensa e inspirando a los demás en cada entrenamiento, por supuesto, me facilita el trabajo. Pero para él, no hacerlo tampoco es una opción”, señaló.

En la presente temporada lleva 13 goles por todas las competencias: ocho en Bundesliga, dos en Champions League, dos en la DFB Pokal y uno en la final de la Supercopa.

Esos impresionantes números los ha hecho en solo siete partidos disputados, lo que habla del gran momento que está atravesando en Alemania.

Dichas estadísticas llaman la atención en Inglaterra, donde piden a gritos que el Tottenham haga un intento para traerlo de vuelta aprovechando el flujo económico con el que cuentan los clubes de la Premier League.

Harry Kane ganó su primer título la temporada pasada. | Foto: AFP

Tottenham sueña con Kane

Las versiones sobre la salida de Harry Kane han llegado hasta Londres, donde el técnico Thomas Frank se pronunció.

“Hay muchos aficionados del Tottenham, incluyéndome a mí, que desearían el regreso de Kane. Sinceramente, no creo que lo haga ahora mismo. Probablemente se quede en el Bayern y siga rindiendo bien. Fue el máximo goleador el año pasado. Ganó el título y ahora lo está haciendo de maravilla”, indicó el jefe de los Spurs.

Kane se hizo mundialmente conocido por su desempeño en el Tottenham; sin embargo, tuvo que salir para conseguir los títulos que se le habían hecho esquivos en territorio inglés.

“No sé qué estará pensando. Yo, como viajero, también me gusta explorar. Tuvo muchos años aquí, así que ¿por qué no disfrutar un poco más de su tiempo en el Bayern? Pero es bienvenido. Si quiere unirse a nosotros, es más que bienvenido”, completó Frank en rueda de prensa.