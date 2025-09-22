Alexis Mac Allister comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: reveló en qué se parecen

Alexis Mac Allister es uno de los pocos jugadores que han compartido vestuario con Lionel Messi y Luis Díaz: fue campeón del mundo junto a Leo en Argentina y al lado de Lucho levantó la Premier League.

Desafortunadamente, el guajiro se fue al Bayern Múnich y ahora tendrán que vivir su amistad desde los kilómetros que separan a Alemania de Inglaterra.

A pesar de esa dura noticia, Mac Allister sigue recordando con cariño a Luis Díaz e incluso destaca sus cualidades dentro del campo de juego.

En entrevista con TNT Sports, le preguntaron cuál es el jugador de Liverpool que más se parece a Messi y mencionó al guajiro por una cualidad en especial.

“Diría que Lucho, Luis Díaz. Es muy difícil poder detenerlo. En entrenamiento tuve que darle un par de patadas”, señaló entre risas.

Fanático de Messi y Cristiano

En esa misma pregunta también mencionó a Ousmane Dembelé como el jugador más parecido a Messi que enfrentó con la camiseta de Liverpool. “Estaba en un gran nivel”, dijo sobre aquella llave de octavos de final por la Champions League 2024/25.

A pesar de esas comparaciones, que las hizo por la obligación de la dinámica, Mac Allister asegura que nunca ha visto un jugador igual a Lionel Messi.

De hecho, negó que existiera discusión alguna entre la grandeza del astro rosarino y Cristiano Ronaldo. “No creo que hubiera debate ni siquiera antes. Para mí, Messi es el mejor y no habrá nadie como él”, declaró el mediocampista argentino.

A pesar de esa opinión, confesó que siente “mucho respeto” por Cristiano Ronaldo, al que calificó como el jugador más difícil al que enfrentó en Premier League (en un partido de Brighton vs. Manchester United).

La diferencia entre Liverpool y Argentina

Alexis Mac Allister se ha ganado un lugar en el corazón de la hinchada de Liverpool, aunque el mejor momento de su carrera lo vivió con Argentina en Catar-2022.

En TNT Sports le preguntaron la principal diferencia sobre jugar con Liverpool o Argentina y la respuesta volvió a ser la misma. “Acá no tenemos a Leo Messi”, sentenció.

Esta no es la primera vez que Mac Allister menciona su admiración por Messi. Cuando jugaba en el Brighton le pusieron sobre la mesa la comparación con Maradona y la opinión que tenía su padre Carlos Mac Allister al respecto.

“Al principio, él era un poco más de Maradona y yo de Messi. Eso es lo que más grande hace a Leo: los años que estuvo a nivel top, siendo el mejor jugador del mundo. Es algo que no creo que nadie más pueda lograr”, declaró en aquella oportunidad.

Alexis Mac Allister junto a Leo Messi en un partido amistoso de Argentina | Foto: Getty Images

Lionel estuvo a la sombra de Diego Armando hasta el momento en que pudo romper la sequía con la selección argentina. En 2021 ganó la Copa América frente a Brasil, en 2022 se coronó campeón mundial y el año pasado repitió título continental venciendo a la Selección Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.