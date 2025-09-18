Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

Luis Díaz no se cambia por nadie. El guajiro está feliz con su presente en el Bayern Múnich y se siente orgulloso de la decisión que tomó en el último mercado de fichajes.

El guajiro estaba en carpeta de varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona, que hasta un punto fue el favorito para ficharlo.

Finalmente, Lucho se decantó por Bayern y Marcus Rashford terminó vistiéndose de azulgrana en calidad de préstamo procedente de Manchester United.

En la prensa española se dijo que Barcelona había desistido de las negociaciones por Luis Díaz ante la negativa de Liverpool, sin embargo, la opinión del colombiano también tuvo mucho que ver.

Luis Díaz calentando para el partido de Bayern Múnich vs. Chelsea | Foto: AP

Decisión objetiva

Luego de la victoria contra Chelsea, Luis Díaz atendió a Movistar+ y reveló la verdad sobre su decisión de irse a Bayern Múnich al descartar la idea de aterrizar en Camp Nou.

“Hubo conversaciones (con el Barça), así como es el mercado, con varios equipos. Estoy muy tranquilo con esta decisión. Decidí objetivamente para mi futuro y lo importante es que llegue a un gran club”, indicó.

Lucho tuvo varias posibilidades sobre la mesa, sin embargo, la que más le favorecía era la de Bayern Múnich. En el conjunto bávaro no solo le aseguraban minutos, sino también un sueldo multimillonario que supera por mucho a lo que se ganaba en Inglaterra.

Barcelona, por su parte, tenía problemas para garantizar que podía poner los 75 millones de euros y que los inscribiría antes del inicio de la liga española.

Fue ahí cuando pesó más la propuesta de Bayern y el negocio de su posible llegada al conjunto culé se cayó definitivamente.

En Alemania ha tenido un arranque envidiable. Marcó en la Supercopa contra Suttgart y en las tres primeras fechas de la Bundesliga, antes de la victoria contra Chelsea por la fecha 1 de la Champions.

Lucho no marcó, pero jugó desde el arranque y fue importante con su desequilibrio por la banda izquierda. “Muy contento por la victoria, era lo que esperábamos. Empezar de esta forma es importante para el equipo para estar tranquilos. Ahora a descansar”, señaló.

Pese a estar a miles de kilómetros de su tierra natal, Díaz ha sentido el apoyo de su país en esta nueva travesía por tierras alemanas. "Los colombianos siempre me apoyan. Hoy vi banderas de la selección y mi camiseta, muy contento por todo ese apoyo. Muy contento por estar en este gran club”, agregó.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

A mantener la racha

Lo único que le faltó fue marcar, pero tendrá revancha este sábado enfrentando al Hoffenheim en la cuarta fecha de la Bundesliga.

El desgaste físico es uno de los factores que preocupan en la órbita del Bayern, pero Lucho insiste en que seguirá jugando cuando el técnico Vincent Kompany lo requiera.

Ahora mismo, el colombiano no tiene un reemplazo natural para su puesto. Cuando quieran darle descanso tendrán que echar mano de opciones como Serge Gnabry o el recién llegado Nicolas Jackson.