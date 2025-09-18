Suscribirse

Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

El guajiro habló para la prensa española, luego de hacer su debut en Champions League con la camiseta de Bayern Múnich.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

18 de septiembre de 2025, 1:05 p. m.
Luis Díaz se refirió al negocio fallido por el Barcelona y su presente en Alemania
Luis Díaz se refirió al negocio fallido por el Barcelona y su presente en Alemania | Foto: Captura video Movistar+

Luis Díaz no se cambia por nadie. El guajiro está feliz con su presente en el Bayern Múnich y se siente orgulloso de la decisión que tomó en el último mercado de fichajes.

El guajiro estaba en carpeta de varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona, que hasta un punto fue el favorito para ficharlo.

Contexto: Luis Díaz le deja mensaje a Vincent Kompany tras debut con Bayern Múnich en Champions: fue claro

Finalmente, Lucho se decantó por Bayern y Marcus Rashford terminó vistiéndose de azulgrana en calidad de préstamo procedente de Manchester United.

En la prensa española se dijo que Barcelona había desistido de las negociaciones por Luis Díaz ante la negativa de Liverpool, sin embargo, la opinión del colombiano también tuvo mucho que ver.

Bayern's Luis Diaz warms up prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between FC Bayern Munich and Chelsea at the Allianz Arena in Munich, Germany, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Martin Meissner)
Luis Díaz calentando para el partido de Bayern Múnich vs. Chelsea | Foto: AP

Decisión objetiva

Luego de la victoria contra Chelsea, Luis Díaz atendió a Movistar+ y reveló la verdad sobre su decisión de irse a Bayern Múnich al descartar la idea de aterrizar en Camp Nou.

“Hubo conversaciones (con el Barça), así como es el mercado, con varios equipos. Estoy muy tranquilo con esta decisión. Decidí objetivamente para mi futuro y lo importante es que llegue a un gran club”, indicó.

Lucho tuvo varias posibilidades sobre la mesa, sin embargo, la que más le favorecía era la de Bayern Múnich. En el conjunto bávaro no solo le aseguraban minutos, sino también un sueldo multimillonario que supera por mucho a lo que se ganaba en Inglaterra.

Barcelona, por su parte, tenía problemas para garantizar que podía poner los 75 millones de euros y que los inscribiría antes del inicio de la liga española.

Contexto: Así le fue a Luis Díaz en su debut con Bayern Múnich en la Champions League, ante Chelsea

Fue ahí cuando pesó más la propuesta de Bayern y el negocio de su posible llegada al conjunto culé se cayó definitivamente.

En Alemania ha tenido un arranque envidiable. Marcó en la Supercopa contra Suttgart y en las tres primeras fechas de la Bundesliga, antes de la victoria contra Chelsea por la fecha 1 de la Champions.

Lucho no marcó, pero jugó desde el arranque y fue importante con su desequilibrio por la banda izquierda. “Muy contento por la victoria, era lo que esperábamos. Empezar de esta forma es importante para el equipo para estar tranquilos. Ahora a descansar”, señaló.

Pese a estar a miles de kilómetros de su tierra natal, Díaz ha sentido el apoyo de su país en esta nueva travesía por tierras alemanas. "Los colombianos siempre me apoyan. Hoy vi banderas de la selección y mi camiseta, muy contento por todo ese apoyo. Muy contento por estar en este gran club”, agregó.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 17: Luis Diaz of Bayern Muenchen reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between FC Bayern München and Chelsea FC at Football Arena Munich on September 17, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

A mantener la racha

Lo único que le faltó fue marcar, pero tendrá revancha este sábado enfrentando al Hoffenheim en la cuarta fecha de la Bundesliga.

El desgaste físico es uno de los factores que preocupan en la órbita del Bayern, pero Lucho insiste en que seguirá jugando cuando el técnico Vincent Kompany lo requiera.

Ahora mismo, el colombiano no tiene un reemplazo natural para su puesto. Cuando quieran darle descanso tendrán que echar mano de opciones como Serge Gnabry o el recién llegado Nicolas Jackson.

Mientras Luis Díaz esté en condiciones, apunta a ser titular indiscutible en el andamiaje de Kompany, quien está contento con su desempeño.

