Adiós a Luis Díaz: Barcelona consiguió nuevo fichaje de lujo y no es el colombiano

Luis Díaz no será el nuevo extremo izquierdo del FC Barcelona. La dirigencia del conjunto azulgrana tomó decisiones y se decantó por la segunda opción que tenían en carpeta .

Fue ahí cuando avanzaron en negociaciones con Rashford , un negocio mucho más fácil de concretar teniendo en cuenta que el atacante inglés no entra en los planes del técnico Ruben Amorim.

Luis Díaz no ha definido su futuro en Europa | Foto: Getty Images

Cabe recordar que Marcus estuvo cedido este año en el Aston Villa y no le fue nada mal. De hecho, recuperó el brillo que no tenía desde hace un buen tiempo y tomó revancha de la borrada a la que lo tenían condenado en Old Trafford.