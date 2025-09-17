Luis Díaz le deja mensaje a Vincent Kompany tras debut con Bayern Múnich en Champions: fue claro

Luis Díaz se tomó los micrófonos tras la victoria de su equipo, Bayern Múnich, por 3-1 ante Chelsea. Fue este miércoles, 17 de septiembre, por la primera fecha de la fase de liga en la Champions league 2025-2026.

Fueron varios temas los que tocó Lucho, en declaraciones recogidas por ESPN. Por ejemplo, al guajiro le preguntaron si va a jugar todos los partidos, y no dudó en dejarle un mensaje a su entrenador, Vincent Kompany: está a su plena disposición.

“Simplemente, es decisión del entrenador, yo siempre estaré disponible, trataré de recuperarme lo más que pueda para estar ahí de lo que decida el cuerpo técnico, trataré siempre de ayudar al equipo”, afirmó Díaz en el medio referenciado.

Luis Díaz tras el partido entre Bayern Múnich y Chelsea por Champions. | Foto: Transmisión oficial ESPN.

En cuanto a las rotaciones en Bayern, lanzó: “Tratar de descansar lo más que podamos, porque se vienen muchos partidos entre Champions y torneos locales. Tenemos que estar mentalizados en que, al que le toque jugar, debe dar lo mejor y estar preparado, porque esto no depende de un solo jugador, sino de todo el equipo. Estamos tranquilos; ganamos, que era lo importante: comenzar con pie derecho”.

Y respecto a las sensaciones del partido, afirmó: “Creo que hicimos un partido desde el arranque muy bueno, ellos vinieron a hacer su juego, son un gran equipo, tienen grandes jugadores, por ello no iba a hacer tan fácil, nosotros tratamos siempre de contrarrestar lo que ellos venían a hacer, preparar nuestro plan de juego”.

Desarrollo del juego

Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos, arrancó su andadura en la Champions League 2025-2026 con una victoria 3-1 ante el Chelsea, con dos goles del delantero inglés Harry Kane este miércoles en el Allianz Arena de la capital bávara.

El capitán de la selección inglesa se cobró deudas pasadas con los blues, uno de sus grandes rivales en Londres en su época en el Tottenham.

El vigente campeón, y actual líder de la Bundesliga alemana, se puso por delante con un gol en propia puerta del defensor sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20 tras centro de Michael Olise, y aumentó la ventaja seis minutos después cuando Kane convirtió un penal ante el arquero español Robert Sánchez.

Chelsea, de Enzo Maresca, no bajó los brazos y en el minuto 29, en una rápida contra vertebrada por Cole Palmer, el propio volante inglés se encargó de devolver la emoción al partido con un remate de primeras desde dentro del área.

Pero volvió a aparecer Kane para confirmar la veracidad sus palabras de la víspera: “Jugar contra rivales ingleses me motiva para jugar mejor”.

Partidazo en el Allianz Arena gracias a Bayern Múnich y Chelsea. | Foto: Getty Images

Dicho y hecho. La presión alta de los hombres de Vincent Kompany derivó en un robo de balón, que llegó a Kane, orientó el cuerpo dentro del área, y envió raso ajustado al palo largo (63′) para sentenciar el partido y ratificar que el Bayern debe ser tenido muy en cuenta en esta Champions.