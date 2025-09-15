Tajante declaración sobre Luis Díaz por lo que hizo con Bayern Múnich: “A algunos les cuesta reconocerlo”

El sábado 13 de septiembre, Bayern Múnich se enfrentó de local con Hamburgo por la tercera jornada de la Bundesliga. Este duelo se disputó en el Allianz Arena y acabó 5 a 0 a favor del equipo en el que juega el colombiano Luis Díaz.

El guajiro tuvo una aceptable presentación y aportó un tanto a la goleada. Lo que hizo el exjugador del Junior de Barranquilla fue positivo, ya que, sigue sumando goles con Bayern.

Tras la victoria del Bayern y la actuación de la estrella de la Selección Colombia, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez hizo una tajante declaración en el programa Palabras Mayores.

El comunicador, sin rodeos, aseguró que Luis Fernando Díaz, aunque a algunos les “cuesta reconocerlo”, es el mejor producto cafetero que hay en la actualidad en el balompié mundial.

Carlos Antonio Vélez habla de Luis Díaz. | Foto: Captura Win Sports

“Lucho es un ganador, es el mejor producto que tenemos, sin duda. A algunos les cuesta reconocerlo, pero todos los días, en un equipo top, en una liga top, lo demuestra”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Aunque para algunos James Rodríguez es el mejor en la historia de la tricolor, Luis Díaz goza de un presente más que positivo en uno de los clubes más grandes del fútbol.

Carlos Antonio Vélez hizo referencia al partido del exfutbolista del Liverpool de Inglaterra y del Porto de Portugal contra Hamburgo. Resaltó las cifras del colombiano.

“Lucho volvió a ser partícipe de una victoria contundente con muy buenos números. No alcanza a salir en la selección de la semana de Bild, pero mira uno el mapa de calor y su incidencia en el costado izquierdo del campo es enorme”, expresó.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Por último, señaló que Lucho se desempeña muy bien por la banda izquierda, su posición habitual, pero destacó que no tiene problema para tirarse al medio y así generar peligro.

“Volvió a ser win (puntero), pero sin olvidarse que temporalmente puede caer de sorpresa. De hecho, el gol lo consigue en un remate casi que por el carril interior. Cuando uno mira el mapa de tiros del jugador, que son cuatro, casi todos están ubicados en posiciones cercanas al centro. Lo de Luis es extraordinario”, terminó Vélez.