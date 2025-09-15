No olvidan a Luis Díaz: figura de Liverpool se desahogó y admitió que extrañan al guajiro

Luis Díaz está brillando con el Bayern Múnich. El guajiro lleva tres goles en tres partidos disputados por la Bundesliga y tiene contentos a los hinchas del gigante bávaro.

En Liverpool las cosas marchan sobre ruedas a nivel de puntos en la tabla de posiciones de la Premier League, aunque no así en el rendimiento del equipo.

El domingo salvaron la victoria contra Burnley en los últimos minutos del compromiso, gracias a un penal convertido por Mohamed Salah.

Luego de esa victoria, Alisson Becker habló con ESPN y admitió que están extrañando a los jugadores que se fueron. El guardameta brasileño mencionó con nombre propio a Luis Díaz, uno de sus grandes amigos dentro del camerino.

Estuvimos con Alisson Becker en SC. Habló del inicio perfecto de su equipo, tuvo unas palabras sobre Lucho Díaz y también sobre la Champions que viene.



Liverpool debutará vs Atl. Madrid! pic.twitter.com/AeUXcJTFdl — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) September 14, 2025

Las palabras de Alisson

“Todos los jugadores que se fueron eran importantes. Lucho, Darwin, todos hacían la diferencia para nosotros con goles o jugando, luchando, defendiendo. Tenían energía buena y los echamos de menos”, dijo Alisson.

Pese a la salida de Luis Díaz, el esquema de Liverpool se mantuvo con línea de tres en ataque. Cody Gakpo fue el encargado de tomar la posición como extremo por izquierda, pero su nivel ha estado por debajo de las expectativas.

De hecho, a Arne Slot le tocó echar mano de la cantera y tiene entrenando con el primer equipo a Rio Ngumoha, jugador de solo 17 años de edad.

Aunque los reds gastaron más de 500 millones de euros en fichajes, todavía no han podido encontrarle un reemplazo a la altura de lo que ofrecía Luis Díaz.

Mientras los resultados sigan llegando, esa ausencia no será preocupante. Pero en la prensa británica hay críticas contra el desempeño del actual campeón de la Premier League y mucho de eso tiene que ver con la falta de equilibrio por la zona izquierda.

La esperanza de los reds es que el debut de Alexander Isak permita compensar la ausencia de Lucho y de esa manera puedan consolidar desde el sistema de juego el liderato en la tabla.

Luis Díaz vuelve a la acción en la Bundesliga disputando el partido de Bayern Múnich vs. Hamburgo | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Slot felicitó a Luis Díaz

Lo cierto es que ya se ha vuelto reiterativo el tema de Luis Díaz en la órbita del Liverpool, pues los periodistas ingleses destacan lo que viene haciendo el colombiano con la camiseta del Bayern Múnich.

El pasado viernes, en la previa a la fecha 4 de la Premier League, le pidieron a Arne Slot una opinión sobre los jugadores que se fueron en el mercado de fichajes.

El estratega neerlandés no dudo en destacar el nivel del guajiro y su gran desempeño en un equipo al que apenas está conociendo.

“Creo que eso es otra cosa positiva. No solo Harvey (Eliott), sino también Luis Díaz y su gran arranque en el Bayern de Múnich”, apuntó Slot.