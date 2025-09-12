Arne Slot se destapó sobre el nivel actual de Luis Díaz: le mandó mensaje desde Liverpool

A pesar que su presente está en Alemania, el nombre de Luis Díaz no deja de escucharse en las ruedas de prensa del Liverpool.

Este viernes, en la previa al reinicio de la Premier League tras el parón internacional, el técnico Arne Slot analizó lo que ha visto de Lucho en su nuevo equipo y le mandó sus felicitaciones por lo que viene haciendo bajo las órdenes de Vincent Kompany.

“Creo que eso es otra cosa positiva. No solo Harvey (Eliott), sino también Luis Díaz y su gran arranque en el Bayern de Múnich”, apuntó Slot.

Para el estratega neerlandés, este buen nivel que tiene Lucho está relacionado con el trabajo hecho la temporada pasada y las cosas positivas que adquirió en Liverpool.

Slot saca pecho

“Es un gran elogio para nuestro equipo de rendimiento y la gente que trabaja aquí, cada vez que un jugador se marcha, lo que demuestra cómo llegan los jugadores a otros clubes”, indicó el técnico de Liverpool.

Harvey Eliott fue uno de los últimos en abandonar el barco, pues iba a contar con pocos minutos si se queadaba en una plantilla repleta de nuevos fichajes. Liverpool gastó más de 500 millones de euros en este mercado, sumando nombres de lujo como el sueco Alexander Isak o el alemán Florian Wirtz, entre otros.

“Es por el bien de Harvey y el de todos. No tuvo el tiempo de juego que merecía, pero siempre hizo lo que era mejor para el club; merece elogios por ello”, destacó.

Aún con la cantidad de salidas que se confirmaron entre junio y agosto, Liverpool marcha en la primera posición de la Premier League con puntaje perfecto.

Este domingo enfrentarán al Burnley en calidad de visitante, buscando otra victoria que les permita sacar distancia en la cima del campeonato.

La próxima semana arrancarán su camino en la Champions League, gran deuda para el equipo de Arne Slot en la temporada anterior. Los reds fueron eliminados en octavos a manos del París Saint-Germain, que más tarde se coronaría campeón.

El estreno de Isak

Liverpool tendrá disponible al fichaje más caro de su historia, Alexander Isak, quien podría hacer su debut ante Burnley.

“No esperen que juegue los 90 minutos en el campo todos los partidos; eso definitivamente no va a suceder en las próximas semanas. Se perdió una pretemporada completa; creo que se perdió tres o cuatro meses de entrenamientos de equipo, así que ahora tenemos que irlo desarrollando gradualmente, ya que jugamos tantos partidos y tenemos muy poco tiempo de entrenamiento", dijo Slot.

El técnico neerlandés considera que Isak es uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad y por eso se ilusiona con su llegada a Anfield.

“Nos enfrentamos a él varias veces, yo también lo hice varias veces, y sé la calidad de jugador que es”, señaló.