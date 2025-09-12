Vincent Kompany reveló el estado de Luis Díaz: anuncio oficial tras su regreso de Colombia

Luis Díaz fue el último jugador en presentarse a los entrenamientos del Bayern Múnich, luego del parón internacional.

Al no contar con más futbolistas sudamericanos en su plantilla, la prensa alemana encendió alarmas sobre la posible baja de Lucho por desgaste físico.

El atacante guajiro regresó a Alemania el jueves y este viernes se presentó a la última sesión de trabajo antes del partido de este sábado contra Hamburgo en el Allianz Arena.

La duda de los periodistas se trasladó hasta la rueda de prensa, donde le preguntaron al técnico Vincent Kompany si Luis Díaz sería tenido en cuenta para dicho compromiso.

La respuesta del DT fue contundente. “Todos los jugadores han regresado en forma y sin lesiones después de sus apariciones con las selecciones nacionales", sentenció.

Luis Díaz celebrando la clasificación al Mundial de 2026 | Foto: AP

Luis Díaz ya entrena

Y es que Lucho jugó los 90 minutos del partido contra Venezuela, algo que no estaba en los planes teniendo en cuenta que la Selección Colombia ya tenía su cupo asegurado al Mundial.

Afortunadamente, el guajiro acabó el partido sin problemas físicos y emprendió viaje de regreso a Múnich con un itinerario más complicado de lo normal por las restricciones que hay en territorio venezolano.

Luis Díaz tuvo que regresar a Bogotá y de ahí tomó el vuelo que lo llevó de regreso a su club.

Kompany no dio detalles sobre la titularidad del colombiano contra Hamburgo, aunque se espera que tenga minutos como una de las piezas importantes en el andamiaje ofensivo.

La próxima semana tienen un compromiso de alto calibre contra el Chelsea por la fecha 1 de la Champions League, lo que supone un manejo de cargas para todos esos jugadores que fueron llamados por su selección en esta doble fecha.

No sería raro que Luis Díaz arranque desde el banquillo o tenga menos minutos de lo normal, pues viene de un desgaste grande con la Selección Colombia sin contar las más de 10 horas de vuelo que atravesó para volver a Alemania.

Luis Díaz entrenado de regreso en Múnich | Foto: FC Bayern via Getty Images

Partido especial para Kompany

Lo cierto es que Vincent Kompany quiere poner lo mejor que tiene para el duelo contra Hamburgo, uno de los clásicos históricos del fútbol alemán.

El estratega belga jugó con la camiseta del rival que enfrentarán este sábado y eso lo hace un partido especial para él en el arranque de la Bundesliga.

“No he jugado en muchos clubes en mi carrera, solo en tres. Siempre he mantenido contacto con ellos. Mi tiempo en Hamburgo no fue fácil a nivel deportivo, ni tampoco a nivel personal, pero también fue agradable. Mi madre falleció en esa época y mi hermana tuvo cáncer. Pero hice muchos amigos; el club siempre estuvo ahí para mí. La conexión siempre está ahí“, apuntó en rueda de prensa.