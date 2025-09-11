Empiezan a aparecer más versiones sobre la salida de Luis Díaz de Liverpool, ahora desde Inglaterra cuentan que antes de que el colombiano se marchara al Bayern Múnich, su actual club, estuvo muy cerca de ir al Manchester City.

La información vio la luz gracias a que Telegraph mencionó, este jueves 11 de septiembre, el exitoso modelo económico que le permitió a Liverpool hacer exorbitantes fichajes en el verano de este 2025. Fue en ese periodo de tiempo cuando Díaz se marchó a Bayern Múnich por 75 millones de euros.

Alexander Isak por 145 millones de euros, Florian Wirtz por 125 millones de euros, Hugo Ekitiké por 95 millones de euros; lo cierto es que el Liverpool de Slot se armó con estelares nombres para defender el título de Premier League y pelear en Champions.

El medio referenciado contó que, antes de marcharse al Bayern Múnich, Luis Díaz quería ir a Manchester City. Cuando Liverpool se enteró, le habría propuesto a Lucho que se fuera a los citizens, pero a cambio de Julián Álvarez, estrella que aún brillaba en Etihad bajo las órdenes de Pep Guardiola.

“Poco después de que el trío se pusiera manos a la obra, el Liverpool se dio cuenta de que Luis Díaz quería ir al Manchester City. El equipo de fichajes le propuso a Díaz fichar por el Etihad a cambio de Julián Álvarez”, contó Telegraph.

Luis Díaz por Julián Álvarez: el trueque que habría puesto al guajiro en Manchester City. | Foto: Getty Images

Sin embargo, la respuesta del Manchester City habría sido “No vendemos a los rivales”; y Liverpool, tajante, tampoco se quedó callado: “Entonces nosotros tampoco”. Ese sería el motivo por el que se dañó el negocio.

“El City vendió a Álvarez al Atlético de Madrid, Díaz se quedó y dejó atrás su decepción, y los ingresos del Liverpool ascendieron a tan solo 10 millones de libras por Federico Chiesa”, añaden en su información.

La historia ya es conocida: Luis Díaz terminó siendo figura en la Premier League 2024-2025 que ganó Liverpool, jugando casi todos los partidos y aportando con goles y asistencias que hicieron saltar de emoción a Anfield.

Pero apenas se acabó el idilio deportivo entre el guajiro y los reds, la prensa europea empezó a filtrar que Liverpool aún no le hacía una propuesta de renovación a Díaz con mejora salarial, algo que aceleró la salida del colombiano antes de que culminara su contrato.

Luis Díaz viene de brillar con Selección Colombia. | Foto: Getty Images