Luis Díaz regresa a Bayern Múnich tras haber tenido su participación con la Selección Colombia durante las últimas dos fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Néstor Lorenzo tuvo en consideración al guajiro para los partidos ante Bolivia y Venezuela, y lo usó como titular en ambos.

Sus actuaciones no fueron las más representativas en su historial con la Tricolor, pero no se le niega que su entrega siempre esté presente.

Luis Díaz pudo disputar los dos juegos con Colombia en el fin de las Eliminatorias. | Foto: AP

Después de ser partícipe de la goleada 3-6 ante la Vinotinto, el extremo emprendió su vuelta a Europa.

En Alemania, donde ahora está radicado, deberá llegar y de inmediato, informan desde la prensa germana, jugará por Bundesliga.

No tendrá descanso alguno a pesar de lo que representa un viaje extenso entre continentes, además, del tiempo que estuvo en juego con Colombia.

Bayern & Germany, cuenta de X que referenció a Bild, han sido quienes revelaron la decisión que tomaría el entrenador, Vincent Kompany.

De vuelta al ruedo con Bayern Múnich

Este mismo sábado, Lucho y Bayern tienen previsto enfrentarse al Hamburg por la fecha tres de la Bundesliga.

El duelo se llevará a cabo el próximo sábado, 13 de septiembre, desde las 11:30 a. m. (hora Colombia).

Al ser un juego del inicio de campaña, poner suplentes para el entrenador belga no le genera confianza. Sumar desde el principio la mayor cantidad de puntos es la meta trazada.

Luis Díaz volvería a Alemania y, de inmediato, jugaría con Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Así las cosas, dejar sentadas a las figuras que fueron prestadas a las distintas selecciones para dicha jornada del campeonato alemán no es lo que se prevé.

Más allá de eso, es que los de Múnich en el pasado mercado de fichajes no contrataron en cantidad, fueron puestos específicos que obligan a que los titulares tengan un maratónico año 2025/2026.

Referenciado lo dicho por Bayern & Germany: “Luis Díaz regresará a Múnich desde Sudamérica el jueves y solo participará en el entrenamiento del viernes antes del partido contra el HSV”.

“Nicolas Jackson tendrá un máximo de dos sesiones con sus nuevos compañeros antes del partido”, dan la actualidad de otro de los fichajes que llegó recientemente.

De los compañeros en el tridente de ataque que tiene Lucho: “Kane y Olise también regresarán mañana (viernes) tras jugar dos partidos con sus selecciones”.

Para terminar, el citado medio deja en claro que no existiría descanso para los pesos pesados de la plantilla bávara; entre ellos Luis Díaz.

“La actual profundidad de la plantilla implica que Vincent Kompany no puede permitirse el lujo de dar descanso a varios jugadores clave”, afirman.

Para eso fue contratado Díaz

Si bien no fue la gran cantidad de nombres los contratados por Bayern, sí se tuvieron en cuenta factores importantes.

“Considerando el tamaño de la plantilla, uno de los criterios que el Bayern tuvo en cuenta en sus fichajes de verano fue la resiliencia y la resistencia a las lesiones”, señala Bayern & Germany.

Luis Díaz ha jugado Bundesliga, Superliga y Copa de Alemania con Bayern. | Foto: Getty Images

En especial, del colombiano hablan en dicho reporte: “Luis Díaz y Nicolas Jackson también fueron fichados según estos criterios”.