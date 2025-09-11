Próximo partido de Luis Díaz no va por ESPN: definido el canal para ver al Bayern Múnich

Luis Díaz regresa a la acción en la Bundesliga, luego de conseguir la clasificación al Mundial de 2026 con la camiseta de la Selección Colombia.

El guajiro regresará sobre el tiempo a Alemania, sin embargo, se espera que haga parte de la lista de convocados para el partido del próximo sábado entre Bayern Múnich y Hamburgo.

Dicho compromiso será en el Allianz Arena y está programado para iniciar a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

Para los colombianos se ha convertido en una costumbre ver los partidos de Luis Díaz en ESPN, sin embargo, esta vez será diferente.

La compañía decidió que dicho compromiso solo será transmitido en plataformas digitales, es decir, exclusivamente por suscripción a Disney+.

Luis Díaz, delantero del FC Bayern | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz, de regreso

Lo cierto es que Luis Díaz corre riesgo de no ser titular, pues su traslado de Maturín hasta Múnich ha sido una auténtica odisea.

El cuerpo técnico de Vincent Kompany espera que llegue este jueves en el transcurso del día y que se sume a los entrenamientos el viernes por la mañana.

Esa sesión será fundamental para que el cuerpo técnico determine si está en condiciones de iniciar el partido ante Hamburgo, o lo guardan por precaución para el segundo tiempo.

Lucho jugó los 90 minutos del partido de Venezuela vs. Colombia en la fecha 18 de las eliminatorias, un esfuerzo que no estaba presupuestado para el Bayern, teniendo en cuenta que los dirigidos por Néstor Lorenzo ya habían sentenciado la clasificación.

Afortunadamente, Díaz culminó el partido sin problemas físicos y está listo para retomar la competencia en el fútbol alemán.

Sumado al desgaste por tantas horas de viaje, Bayern Múnich arranca la próxima semana su camino en la Champions League enfrentando al Chelsea y necesita de sus mejores fichas en plenitud de condiciones.

A Luis Díaz ya le pasó este tipo de situaciones cuando jugaba para el Liverpool. Arne Slot, de hecho, llegó a darle descanso en algunos partidos tras regresar muy cansado de las eliminatorias.

Será decisión de Vincent Kompany si juega desde el arranque o espera por su oportunidad para la parte complementaria.

Luis Díaz celebrando uno de sus goles con el Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Regresa el Bayern Múnich vs. Hamburgo

Más de siete años después, la Bundesliga volvertá a recuperar uno de sus clásicos, Bayern Múnich vs. Hamburgo, en la tercera fecha del campeonato.

La última vez que el Hamburgo visitó Múnich para disputar un partido liguero, el histórico club del norte de Alemania se llevó seis goles del equipo entonces entrenado por Jupp Heynckes.

Fue el preludio de lo que ocurrió unas semanas después, cuando el Hamburgo descendió a segunda división por primera vez en la historia, luego de 54 temporadas ininterumpidas en la élite, el único club alemán que había disputado todas las ediciones de la Bundesliga desde la creación del campeonato en 1963.

Antes de ese torneo, que reunió a todos los grandes clubes del país, en Alemania se disputaban diferentes campeonatos regionales o estatales y el Hamburgo fue tradicionalmente el gran dominador en el norte.