Próximo partido de Luis Díaz no va por ESPN: definido el canal para ver al Bayern Múnich

El atacante guajiro vuelve a la acción en la Bundesliga, recibiendo como local al Hamburgo en el Allianz Arena.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 6:15 p. m.
08/30/2025, WWK Arena, Augsburg, GER, 1.FBL, FC Augsburg vs FC Bayern Munich , Luis Diaz (Munchen) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. in the picture (Photo by Midori Ikenouchi/Hasan Bratic / Hasan Bratic / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz vuelve a la acción en la Bundesliga disputando el partido de Bayern Múnich vs. Hamburgo | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Luis Díaz regresa a la acción en la Bundesliga, luego de conseguir la clasificación al Mundial de 2026 con la camiseta de la Selección Colombia.

El guajiro regresará sobre el tiempo a Alemania, sin embargo, se espera que haga parte de la lista de convocados para el partido del próximo sábado entre Bayern Múnich y Hamburgo.

Dicho compromiso será en el Allianz Arena y está programado para iniciar a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

Contexto: Decisión con Luis Díaz en su regreso al Bayern Múnich no tiene revés: prensa lo informó

Para los colombianos se ha convertido en una costumbre ver los partidos de Luis Díaz en ESPN, sin embargo, esta vez será diferente.

La compañía decidió que dicho compromiso solo será transmitido en plataformas digitales, es decir, exclusivamente por suscripción a Disney+.

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen looks on during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz, delantero del FC Bayern | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz, de regreso

Lo cierto es que Luis Díaz corre riesgo de no ser titular, pues su traslado de Maturín hasta Múnich ha sido una auténtica odisea.

El cuerpo técnico de Vincent Kompany espera que llegue este jueves en el transcurso del día y que se sume a los entrenamientos el viernes por la mañana.

Esa sesión será fundamental para que el cuerpo técnico determine si está en condiciones de iniciar el partido ante Hamburgo, o lo guardan por precaución para el segundo tiempo.

Lucho jugó los 90 minutos del partido de Venezuela vs. Colombia en la fecha 18 de las eliminatorias, un esfuerzo que no estaba presupuestado para el Bayern, teniendo en cuenta que los dirigidos por Néstor Lorenzo ya habían sentenciado la clasificación.

Contexto: Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

Afortunadamente, Díaz culminó el partido sin problemas físicos y está listo para retomar la competencia en el fútbol alemán.

Sumado al desgaste por tantas horas de viaje, Bayern Múnich arranca la próxima semana su camino en la Champions League enfrentando al Chelsea y necesita de sus mejores fichas en plenitud de condiciones.

A Luis Díaz ya le pasó este tipo de situaciones cuando jugaba para el Liverpool. Arne Slot, de hecho, llegó a darle descanso en algunos partidos tras regresar muy cansado de las eliminatorias.

Será decisión de Vincent Kompany si juega desde el arranque o espera por su oportunidad para la parte complementaria.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 22: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Luis Díaz celebrando uno de sus goles con el Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Regresa el Bayern Múnich vs. Hamburgo

Más de siete años después, la Bundesliga volvertá a recuperar uno de sus clásicos, Bayern Múnich vs. Hamburgo, en la tercera fecha del campeonato.

La última vez que el Hamburgo visitó Múnich para disputar un partido liguero, el histórico club del norte de Alemania se llevó seis goles del equipo entonces entrenado por Jupp Heynckes.

Fue el preludio de lo que ocurrió unas semanas después, cuando el Hamburgo descendió a segunda división por primera vez en la historia, luego de 54 temporadas ininterumpidas en la élite, el único club alemán que había disputado todas las ediciones de la Bundesliga desde la creación del campeonato en 1963.

Antes de ese torneo, que reunió a todos los grandes clubes del país, en Alemania se disputaban diferentes campeonatos regionales o estatales y el Hamburgo fue tradicionalmente el gran dominador en el norte.

También tuvo una época dorada en los años 80 con la conquista de la Copa de Europa, la única del club, en 1983, bajo la dirección del legendario técnico Ernts Happel.

